“La Tierra no está superpoblada, lo que ocurre es que su población está mal distribuida”

Martes, 26 junio 2018

ENTREVISTA A ALBERTO VÁZQUEZ-FIGUEROA

NACIONAL | Eduardo Martínez Rico

-¿Por qué le interesa tanto el tema de la inmigración?



-Se trata de uno de los problemas fundamentales que tiene la humanidad hoy en día. Cualquier persona hoy en día debería ser sensible a este problema, debido a su impacto en los telediarios, en los periódicos y en general en nuestras vidas. Por eso me pareció tan importante reflexionar sobre ello y ofrecer una posible solución.



-¿Cree que sus numerosos viajes como escritor y periodista a lo largo del tiempo le han podido enseñar algo importante sobre este asunto?



-Desde luego, una vez que uno se pone a reflexionar y a escribir sobre ello encuentra que todo lo vivido, lo viajado y lo trabajado constituyen un bagaje muy importante y muy útil para acudir a él en busca de ayuda. Efectivamente, todo lo que he vivido, mi experiencia como periodista y como escritor, y también como viajero y aventurero, ahora me es muy útil, porque es un material del que puedo echar mano para enlazar unas ideas con otras, unos datos con otros.



-¿Qué soluciones aporta para solucionar este problema tan grave?



-Mi solución se basa en el agua, en nuevos sistemas de desalación que son capaces de convertir amplias zonas desérticas en zonas fértiles, incluso en vergeles. Tengo estudios y documentos que demuestran que estos sistemas funcionan, como demuestra el ejemplo de la desaladora de Almería. La solución que propongo también se basa en las ideas y en la experiencia de Theodor Herzl, escritor y periodista judío que consiguió que población judía se asentara en territorios africanos como Kenia y que trabajaran y vivieran felices en ellos.

No se suele poder comprar territorios a países, pero sí arrendar durante noventa años, por ejemplo. Se puede hacer esto y utilizar los nuevos sistemas de desalación para convertir en un vergel, por ejemplo, las tierras desérticas del Norte de Somalia, muy parecidas a las de Italia, con la diferencia de que carecen de agua, por lo que apenas puede vivir gente allí, actualmente.



-¿Qué se ha hecho mal en este asunto a lo largo de la Historia?



-La Historia va cambiando y los problemas van cambiando también, otros aparecen nuevos… Creo que hay que empatizar con el otro, en este caso con los inmigrantes. ¿Cómo son, por qué vienen, en qué condiciones vivieron, a qué aspiran? Y ser conscientes de que nuestra felicidad depende también de la suya. Los judíos que vivían en Kenia gracias a Herzl estaban muy contentos allí y no querían ir a Israel, porque vivían en paz con los keniatas. Hay tierra para todos, la Tierra no está superpoblada, lo que ocurre es que su población está mal distribuida. Pero el hombre es un ser racional: debería ser capaz de solucionar, paso a paso, este problema.



-¿Qué podría hacer Europa que no ha hecho hasta ahora?



-Europa puede utilizar su gran experiencia, conocimientos y relaciones internacionales, para poner todos los medios necesarios para solucionar este problema, que no es nuevo y que ha tenido antiguamente solución. Hay que desempolvar las viejas ideas que funcionaron en su día o las que no se pudieron poner en marcha simplemente, quizá, porque no era su momento.



-Usted propone seguir las ideas del escritor y periodista austriaco Theodor Herzl y buscar lugares en el mundo para que vivan en paz y prosperidad estos inmigrantes. ¿Cuáles podrían ser estos lugares y cómo se podría conseguir?



-En Somalia, Egipto, Sudán, Yemen, Etiopía, Mauritania, Senegal, Jordania o Namibia existen grandes zonas costeras en las que se podrían asentar colonias. Les faltan infraestructuras y agua, pero con los nuevos sistemas de desalación se les podría dotar de agua, y tras el agua puede venir todo.



-¿Qué les diría hoy a los políticos españoles y a los políticos de todo el mundo que tuvieran que gestionar este tema?



-Que miren hacia atrás en la Historia, como yo lo he hecho con la experiencia y las ideas de Thedor Herzl, que escuchen a los hombres sabios, y a la gente experimentada… Decía precisamente Theodor Herzl que más sabía de la naturaleza un humilde pastor que un filósofo vienés. Les diría también que miren a largo plazo, que se pongan manos a la obra, pero que no aspiren sólo a quitarse el problema que tienen encima. Que construyan el futuro y ayuden a aquéllos a los que les debemos mucho porque en otros tiempos no siempre nos portamos bien con ellos.