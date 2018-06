Ramis promete trabajo para construir un Albacete que enganche a la gente

Miércoles, 27 junio 2018

Fútbol: Segunda División (Liga 123)

DEPORTES | El Día 09:00 |

Luis Miguel Ramis ya posa con la bufanda el Alba. El tarraconense compareció en el Carlos Belmomte junto a Víctor Varela, Vicepresidente del Alba, y Mauro Pérez, Director Deportivo. Ramis se mostró muy feliz e ilusionado con su nueva aventura, pero sobre todo muy concienciado y con ganas de trabajar para ayudar al crecimiento del Alba. Habló sobre el tipo de juego que quiere practicar, y dejó claro que su fútbol tendrá como objetivos principales ganar y enganchar a la afición blanca.”Quiero jugar un fútbol que provoque ganar, a partir de ahí habrá atrevimiento,valentía, un equipo con ideas claras, que esté comprometido, y eso se trabaja en los entrenamientos. Queremos transmitir eso para enganchar e ilusionar a la afición,porque sabemos que somos nosotros lo que tenemos que ilusionarles”

“Los objetivos, que hay que marcarlos con tiempo,no con deseos. Nuestro punto de partida es que el día 9 estén aquí todos, empezar a entrenar, a jugar y llegar en condiciones optimas al primer partido de Liga”, afirmó al ser preguntado sobre los objetivos que se marca para esta temporada.

Nuestro nuevo míster está muy unido al fútbol de formación, por lo que la cantera será algo capital en su proyecto. “Quiero conocer a a todos los equipos de la cantera. Los jugadores del filial son importantes, es una fuente de jugadores que ayudan al primer equipo. Me encanta el fútbol de formación y tendremos una relación muy estrecha durante la temporada”

Ramis conoce de sobra cómo funciona el mercado de fichajes, por lo que sabe que las prisas no son en absoluto recomendables.”Estamos trabajando junto a la dirección deportiva para confeccionar la plantilla más adecuada para nosotros. Yo concretamente me he reunido varias veces con Víctor y Mauro a hablar de la plantilla y creo que fueron productivas, estamos dibujando el escenario que queremos tener, hay que ir con tranquilidad. El mercado es largo. Habrá situaciones que vendrán antes y otras después, hay que estar calmados”