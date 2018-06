Nieva: “Los proyectos fotovoltaicos van a generar mucha riqueza para Manzanares"

Miércoles, 27 junio 2018

provincia

Ciudad Real | El Dia

Ante la inminente instalación de nueve proyectos fotovoltaicos en Manzanares, que ocuparán una superficie de casi mil hectáreas, la portavoz de Asamblea Ciudadana de Manzanares, Toñi Real, planteó en la sesión plenaria del mes de junio algunas cuestiones relativas a su implantación, los beneficios que aportará a la localidad o el empleo que generará. Julián Nieva aseguró que es un tema “que no debería plantear interrogantes” por la repercusión “tan importante y tan positiva” que tendrá para la ciudad.

En este línea, corrigió a la portavoz de ACM acerca de las dudas que planteaba en torno a cómo afectarían estos proyectos al acuífero, “no confundamos”, señaló el regidor municipal, “son proyectos fotovoltaicos; lo que van a tener es ahorro de agua, suponiendo que los terrenos en los que se implanten sean de regadío, que muchos de ellos no lo son. Las plantas no consumen agua del acuífero, no son proyectos termosolares”.

Del mismo modo, Julián Nieva subrayó que el trabajo que le corresponde a la administración local es “conjugar los intereses del municipio para que todo el beneficio se quede, en la medida de lo posible, en nuestro pueblo”, y no entrar en temas como la evaluación de impacto medioambiental o las expropiaciones a las que hacía alusión Real, “aunque todos van a tener las correspondientes autorizaciones administrativas, de construcción y de impacto medioambiental” para su puesta en marcha, aseguró.

En materia de empleo, el alcalde recordó que existe una ordenanza que regula las bonificaciones del impuesto de construcciones, instalaciones y obras en función de los puestos de trabajo locales que se crean, y de las que se podrán beneficiar las 5 empresas que vienen a implantar los 9 proyectos fotovoltaicos. También se aludió a la información que a través del SOIL se está ofreciendo en relación a los puestos de trabajo que generarán estas plantas, “como se hace con muchas otras industrias”, y que supondrá la contratación de más de 500 personas en su fase de construcción.

Con la convicción firme de que “los proyectos fotovoltaicos van a generar tanta riqueza para Manzanares que nos podemos sentir orgullosos”, Julián Nieva explicó al pleno que la postura del Consistorio será trabajar para generar esta riqueza, empleo y estar siempre al lado de los ciudadanos, y conseguir, si fuera posible, “que los 340 MW puedan convertirse en 500 o 600 porque todavía hay más proyectos de plantas fotovoltaicas en juego”.

Cabe destacar que durante la sesión plenaria también se recordó que Manzanares acogerá 9 de los 18 proyectos que se van a instalar en la provincia, y que recientemente se ha celebrado una reunión de trabajo con personal técnico, de las diferentes administraciones implicadas y los responsables de los proyectos para avanzar en la implantación, que se hará efectiva previsiblemente en 2019.

El turismo crece en Manzanares

Durante la sesión plenaria celebrada este martes, el Grupo Municipal Popular solicitó la actualización de la presencia web de los museos locales, a lo que la portavoz socialista, Beatriz Labián, respondió que se está reorganizando la presencia en internet de Manzanares, que actualmente tiene más de 20 páginas diferentes y numerosos perfiles en redes sociales, pero que la reforma integral no se podrá abordar durante esta legislatura sino que se finalizará en la siguiente.

En esta línea, los planes del Equipo de Gobierno pasan por proyectar la localidad turísticamente bajo la premisa ‘Manzanares, ciudad de museos’, “un reclamo turístico que engloba los cuatro museos con los que cuenta la ciudad, y que puede tener alguno más en el futuro”.

De este modo, esta propuesta contaría con su propia web donde se verían reflejados el Museo del Queso Manchego, el Archivo-Museo Ignacio Sánchez Mejías, el Museo Manuel Piña y el Molino Grande, entre otros recursos.

No obstante, Beatriz Labián presentó datos de turismo actualizados, que crecen hasta en un 80% en en visitantes en uno de sus museos. Así, el Museo del Queso en 2017 registró hasta 9.677 visitas totales; durante el primer trimestre de este año, ya son un 32% más de visitantes, con respecto al año anterior, los que han pasado por aquí motivados, entre otras cosas, por la apertura del Archivo-Museo Ignacio Sánchez Mejías. En el caso del Museo de Manuel Piña las visitas del primer trimestre de 2017 alcanzaron las 4.021, muy por encima de las 838 del año anterior “un 80% más en lo que va de año tras su puesta de largo en FITUR”, destacó Labián.

Por último, los datos del municipio en su conjunto también reflejan un aumento del 21%, hasta llegar a las 7.100 personas en 2017, 1.500 más que el año anterior. “Como ve, señor Gaitero, no estará la web como nos gustaría a todos, pero seguimos apostando por una oferta turística amplia y de calidad en Manzanares, y estamos obteniendo muy buenos resultados”.

Otros asuntos del orden del día

Durante casi tres horas de sesión plenaria se trataron otros asuntos como la mejora de los 36 kilómetros de caminos rurales que se va hacer con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, “el doble que usted arregló, señor Gaitero”, señaló la concejala responsable del proyecto, Isabel Díaz-Benito, quién confirmó que se recibirán más de 100.000 euros para ello mediante una subvención. La rehabilitación se efectuará en el camino de Almagro, camino de Borrego, La Vereda, camino de Alcázar, camino de los Moledores y camino de las Casas del Rey.

En cuanto a la plantilla de Policía Local, el debate plenario acabó con el compromiso de seguir trabajando para cubrir las 3 plazas vacantes, y las 3 nuevas plazas de agente municipal, que conforman la plantilla de 31 trabajadores en este área, y que representan “una de las plantillas mas estables de la provincia”, según el regidor municipal. En esta materia, el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Ramírez, confirmó el próximo anuncio una oferta de empleo de entre 8 y 10 plazas para policía local, según ocurra con el decreto que regulará la jubilación anticipada.