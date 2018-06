La inactividad del anterior Gobierno impide reformar la financiación autonómica

Miércoles, 27 junio 2018

Según la ministra

NACIONAL | ELDIAdigital

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido en el Congreso de los Diputados con una "reforma integral" de la financiación autonómica, aunque ha reiterado que no será posible realizarla en esta legislatura y ha asegurado que esto responde a "una realidad objetiva" que no busca "engañar" a los ciudadanos. "El problema radica en que durante el periodo que ha gobernado el PP no se ha hecho nada", ha apostillado.