Cultura Inquieta: Loquillo, Rosendo, Residente o Rosalía en un cartel de altura para toda la familia en el sur de Madrid

Miércoles, 27 junio 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

"Tenemos un menú muy apetecible", resume a Europa Press el director del festival, Juan Yuste, quien además explica que aunque en el recinto del Polideportivo San Isidro cabe más gente, tienen estipulado el límite de aforo a 5.000 personas por día.

Y aún añade: "Para nosotros es súper importante la comodidad, que puedas estar arrimado al escenario si quieres pero también tengas zonas cómodas. Además, los menores de siete años no pagan entrada y montamos talleres de artes plásticas que aunque no están enfocados solo al público infantil, siempre tienen un revuelo de críos estupendo y los padres pueden estar a lo suyo viendo el concierto con una cerveza".

Según destaca Yuste, este es un tema de "estrategia" no ya porque los niños sean el público el futuro, sino porque tienen "una energía de presente estupenda". "Muchos de nosotros tenemos críos y a mí me da rabia no poder ir con mis hijos a disfrutar de la música en directo", subraya.

LOQUILLO, ROSENDO, ROSALÍA...

El cartel de este año, además de con Residente (28 de junio) cuenta con la jornada urbana del Carpe Diem (29 de junio); Rosendo, Rulo y La Contrabanda y Badlands (30 de junio); Rosalía, Carmen Boza y Bala (5 de junio); León Benavente, Kitai, Las Odio y Texxcoco (6 de julio) y Loquillo con Nat Simons y Desvariados (7 de julio).

"Estamos muy contentos porque paso a paso el festival está creciendo mucho y estamos vendiendo mucho con anticipación", confiesa Yuste, quien pone en valor la "diversidad" del cartel y las fechas exclusivas en Madrid de Loquillo y León Benavente, así como la importancia emergente de Rosalía o el único concierto de despedida de Rosendo en verano en la Comunidad.

Todo ello en un entorno que es determinante para esta propuesta, pues cuenta, entre otras comodidades, con casi 5.000 metros cuadrados de césped artificial, servicios con agua corriente y potable para "que puedas beber gratis si quieres", aparcamiento de bicicletas y carritos de niños e incluso un "punto violeta contra la violencia de género".

Por todo ello, Yuste remarca: "Intentamos ser quienes queremos ser y siempre hacer las cosas un poquito mejor. Tenemos también un amplio aparcamiento público muy cerca y estamos a 25 minutos del centro de Madrid. Todo gira alrededor del comfort y para eso dimensionamos los espacios sin ir al aforo total".

Además, añade que están ya "nerviosos, excitados y contentos" ante la inminencia de la edición de este año, al tiempo que reflexiona sobre la identidad de Cultura Inquieta: "En la palabra festival caben muchos conceptos diferentes. No sé si somos un festival de conciertos o un festival de festivales, porque cada jornada es muy diferenciada".

"No tenemos cincuenta grupos en tres días, para lo bueno y para lo malo", prosigue, para luego apuntar que eso "no es ni mejor ni peor". "Ponemos cupos reducidos de abonos, alrededor de quinientos, y los vendemos mucho antes de anunciar el cartel. Entendemos que la relación calidad precio con el abono de 60 euros es fantástica. Y mucha gente piensa igual porque se agotan meses antes de empezar", señala.

EL SUR DE MADRID EXISTE

Para terminar, destaca que el sur de Madrid existe y tiene mucho que decir culturalmente, pues es en "lo fronterizo donde suceden las propuestas artísticas más interesantes". Por eso se muestra encantado ante la posibilidad de que un festival como Cultura Inquieta pueda ser "más descarado" a la hora de buscar nuevas propuestas antes de sentenciar: "El sur existe".