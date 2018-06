Mota del Cuervo se suma a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI

Jueves, 28 junio 2018

Desde primera hora de la mañana de este lunes una bandera arcoíris cuelga de la balconada del Casa Consistorial, que estará ahí hasta el día de la conmemoración que se celebra cada 28 de junio. El origen de esta celebración se remonta al 28 de junio de 1969, cuando tuvieron lugar los conocidos disturbios de Stonewall en Nueva York que fue el inicio de lucha por los derechos de este colectivo.



En este acto simbólico se contó con la participación de la concejala de Igualdad, Mónica Salido, acompañada de algunos miembros del equipo de gobierno y representantes del grupo de la oposición.



La concejala de Bienestar Social e Igualdad Mónica Salido, manifestaba, “en España, en los últimos años hemos avanzado mucho, aprobándose diferentes leyes encaminadas a la igualdad de las personas LGTBI, comenzando por la Ley de Arrendamientos en 1993, primeros derechos a la parejas homosexuales; o la de 1995 que se incluía en el Código Penal la homofobia como constitutiva de delito de odio. Ya con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, llegarían las leyes del matrimonio igualitario (2005), y de identidad de género (2007), que encumbraron a España como país pionero en derechos, comenzando así una nueva etapa.



No obstante queda mucho camino por recorrer hasta que la igualdad de trato y no discriminación sea una realidad. Especialmente en el medio rural donde mucho jóvenes, hombres y mujeres, se sienten discriminados. Señalados por una burla constante de no ser aceptados por la única cuestión de amar o querer a una persona de su mismo género, obligando en ocasiones a abandonar el pueblo y marcharse a un lugar donde poder desarrollarse en libertad. Es por ello que Mota del Cuervo como pueblo abierto a la ciudadanía juega un papel elemental, siendo integradores, sensibles a la diversidad, impulsadores de la tolerancia y la diversidad. Por ello, hemos izado esta semana la bandera de arcoiris en el balcón de nuestro Ayuntamiento como parte de la necesaria normalización y visibilización de este colectivo en este día”.