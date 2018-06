EL MAYOR ESPECTÁCULO DEL PSOE (Rafa Montilla)

Jueves, 28 junio 2018

OPINIÓN | Rafael Montilla

En 1952, se estrenó la película “The Greatest show on Earth” bajo la dirección de Cecil B. DeMille, con James Stewart, Charlton Heston y Betty Hutton, como protagonistas principales. “El Mayor Espectáculo del Mundo”, como se tituló en España, tuvo un gran éxito de taquilla e incluso obtuvo dos premios Oscar, para sorpresa de bastantes críticos de cine. A lo largo de los 153 minutos de metraje, entre bambalinas, luces de bohemia y demás parafernalia circense, se muestra la vida de los habitantes del circo Ringling Bros. Por extensión también se plasmaba las costumbres, esperanzas, problemáticas y bajezas de la propia sociedad americana.



En nuestros días subsisten con grandes dificultades los circos tradicionales. Por el contrario, la organización de actos y acciones de carácter circense para deleite de un público sumiso abunda en todos los ámbitos políticos y sociales. Sin faltar ninguna de las características típicas de la farándula, hace escasamente dos semanas, el PSOE, nos presentó a los acróbatas, contorsionistas, equilibristas, escapistas, forzudos, hombres bala, magos, malabaristas, mimos, monociclistas, payasos, titiriteros, tragafuegos, tragasables, trapecistas, ventrílocuos, zanqueros, disfrazados de 17 ministros, que forman su nuevo circo mediático. Un gabinete que no se avergüenza en reconocer que no existe un proyecto de gobierno más allá de la continuación de los planes inconclusos del sr. José Luis Rodríguez Zapatero. Esta es la gran novedad socialista. ¡Toda una hazaña!



Dos semanas caracterizadas por la inmediata dimisión del sr Maxim Huertas al frente de la parodia cultural y por elabsoluto silencio del director de pista. El sr Pedro Sánchez, rápidamente ha olvidado sus acusaciones de <<usted -sr. Rajoy- no habla con los españoles>>. Se ha retirado de la vida pública española tras la fracasada aparición de su gabinete <<estelar>>. A excepción de su aparición en la entrevista precocinada a su antojo en TVE, nuestro flamante presidente tan sólo realiza declaraciones fuera de España. Se mantiene bien lejos de las ruedas de prensa y de la crítica de su país, España. ¿O existe otra explicación? Con la peor situación nacional desde la invasión francesa a comienzos del siglo XIX, el sr Sánchez, ha confeccionado un ejecutivo que él mismo define como <<un gobierno feminista y europeísta>>, ¡PERO NO ESPAÑOL!



El escaso 24% de diputados no le permitirá gobernar mucho tiempo sin ceder a las pretensiones de ruptura territorial de Podemos y los partidos secesionistas. Ahora bien, teniendo en cuenta las anteriores palabras del sr Sánchez y que NADIE en el PSOE se ha manifestado contra la misma, cabe preguntarse ¿queda algún español entre las filas del Partido Socialista Obrero ESPAÑOL?



El espectáculo circense continua hoy día con la necesaria prestidigitación y ventriloquía de sus actores. De la chistera presidencial hemosvisto salir genios mediáticos para alimentar la fascinación de una sociedad considerada adormecida. La primera gran actuación del director de pista, disfrazado de samaritano bíblico universal, ha traído más críticas que aplausos para el sr Sánchez, y el PSOE. Gracias a él, en España, tenemos varios cientos de inmigrantes ilegales del barco Aquarius que ¿se hundía? ¡No!, milagrosamente, continúa a flote. Navega feliz como un crucero veraniego de lujo por las costas de Libia, a la búsqueda nuevos clientes. Al mismo tiempo, el barco de LifeLine o los miles de inmigrantes que llegan a diario en pateras marroquíes a las costas andaluzas tan sólo son anécdotas estadísticas para regocijo del ejecutivo del sr Sánchez. O para el alcalde de Valencia simplemente son <<sólo juegos mediáticos para llamar la atención de Europa>>, mayor cinismo no puede darse.



Este espectáculo mediático circense no ha hecho nada más que empezar. Para mantener la atención del público que pagará todos los gastos, el PSOE, vuelve a resucitar ese Feminismo recalcitrante, subvencionado y protegido por el macho socialista dominante, que puso de moda el expresidente Zapatero. Sin ellos, las mujeres españolas, continuarán esclavizadas sin posibilidad de desarrollo personal ni profesional en la supuesta sociedad igualitaria que propugnan. En realidad, favores de este tipo, denigran a las mujeres más que las defienden. Las mujeres, como personas, han demostrado con creces a lo largo de la historia que tan sólo necesitan una cosa para desarrollarse plenamente en la sociedad. DEJARLAS EN PAZ EN VERDADERA IGUALDAD. Y esto ya lo tenemos en la legislación española desde hace casi cuarenta años. El resto es educación social y no leyes opresoras que no se cumplirán. Flaco favor hacen a las mujeres estos gurús, “guruas” o “gurúes” que se empeñan en ser sus salvadoras al tiempo que las insultan con sus caras ocurrencias. Ventrílocuos y titiriteros que se empeñan en llevarlas de la mano, como niñas malcriadas, al tiempo que las mantienen marginadas en una permanente reivindicación.



Las actuaciones circenses no han hecho nada más que empezar, repito. Los acróbatas, zanqueros y adiestradores de fieras diseñaran la Plurinacionalidad soñada por el presidente socialista. Para ello, se recuperarán las sendas del gasto público desmedido con nuevas subidas de impuestos incluidas.Alcanzar o superar, una vez más,la meta del 22% en desempleo que dejó el ejecutivo del sr. Zapatero, parece ser su objetivo final con las medidas anunciadas.



Mientras tanto, las actuaciones de las pistas secundarias se dirigirán por la senda del perdón “con matices”. Los ejecutores catalanes de la pasada rebelión serán entregados al nuevo ejecutivo autonómico secesionista, para que puedan ser liberados. El sr Sánchez podrá así lavarse las manos como hiciera Pilatos, en su momento. En cuanto a ETA, no mata desde, como quien dice, antes de ayer, y por lo tanto <<hay que pasar página>>, Sánchez dixi. Acercar los presos etarras que mantienen sus ideales sin arrepentirse, se hace imprescindible hoy día para la convivencia estilo socialista. Poco importan los 350 asesinatos de ETA no resueltos. Por el contrario, la última Guerra Civil terminó hace más de ochenta años, y el Franquismo hace cuarenta que se autodestruyó. La sociedad española decidió libremente trazar la línea del perdón hace mucho tiempo. ¡Poco importa hoy día! Sobre estas cuestiones, se rompe la promesa dada sin problemas, pues “¡no se debe pasar página!”. La Ley de Amnistía aprobada con la llegada de la democracia a España nada significa en la actualidad. Se impone el olvido selectivo, aún a costa de dividir de nuevo a TODAS las familias españolas. ¿Alguien puede entenderlo?, puede que sí…

El profesor, escritor y crítico sociopolítico Noam Chomsky afirmó sobre las técnicas de manipulación política que <<la estrategia de la distracción es indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales… mantener la atención del público distraída lejos de los problemas sociales de verdad y cautivada por temas sin importancia real -es el principal objetivo del político-… Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin tiempo para pensar>>. Sin duda se trata de una definición más exacta del actual gobierno del PSOE, que el expuesto anteriormente por el Presidente del Gobierno D. Pedro Sánchez.



En España se habla mucho de política, quizás demasiado. Como graciosos loros enjaulados, oímos repetir las consignas de los partidos, sin pensar en ellas. Apenas existe una meditación tranquila sobre las cuestiones políticas. Se sueltan sin más como exabruptos enfermizos. De este modo, es imposible obtener una opinión personal auténticamente libre de influencias sectarias. Por esta razón no es de extrañar que en nuestro país se cumpla a pie juntillas las palabras atribuidas a Julius Henry Marx sobre la política. Decía el insigne Groucho Marx en los años cincuenta que, la política, es <<el arte de buscar problemas; encontrarlos; hacer un diagnóstico falso, y aplicar después los remedios equivocados>>. Mas claro imposible. El resto dependerá de cada lector.