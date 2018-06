El Ayuntamiento de Alcázar luce la bandera arcoíris

Jueves, 28 junio 2018

lgtbi

Ciudad Real | El Dia

Jesús Muñoz, en representación de la Asociación Plural LGTBI Mancha Centro, ha declarado a los medios de comunicación que este colectivo se suma en la lucha por los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y demás condiciones.

"Hace unos años, la apertura en Alcázar era muy difícil; no obstante, hoy día la concienciación sigue siendo muy importante. Quien es activisata en esta tierra, lo es de verdad, a pesar de la falta de implicación de instituciones públicas y de la sociedad en general", ha dicho haciendo lectura del manifiesto.

Han reivindicado "el derecho a ser de cada persona, que no exista ningún tipo de discriminación, que las personas no se sientan rechazadas por la sociedad, que oprime a las realidades no binarias. Pese a quien le pese, existen", ha defendido.

En este sentido, ha clamado "por una comunidad en la que podamos disfrutar de nuestra sexualidad de forma plena, donde nadie sienta la necesidad de defenderse y tenga que marcharse a otras zonas. Queremos construir una región diversa, abierta e inclusiva. Es una sociedad donde la personas puedan desarrollarse de forma auténtica", ha proseguido Muñoz.

Jesús Ángel Rubio, por su parte, ha explicado la programación preparada para estos días. "Este jueves, en Multicines Cinemancha llevaremos una película que tiene un Oscar a la mejor película extranjera", llamada 'Una mujer fantástica', cuya protagonista, Daniela Vega, habla sobre el tema "que este año es central a nivel nacional, la transexualidad en un país de América latina como es Chile".

Continúan los actos el día 29, viernes, con varios eventos con un marcado carácter cultural y artístico. Se realizará junto a la concejalía de Juventud un mural en el campo de fútbol, dentro de la explanada del Polideportivo Vicente Paniagua con el tema LGTB.

A las 17.30 horas, también en la plaza, Alba Reguillo dará una masterclass a favor del colectivo con miembros de la asociación y sus alumnos a partir de las 19.30 horas del sábado. Por la noche se celebrará una fiesta en la sala Malamadre.

"Tenemos la enorme fortuna de vivir en una ciudad que recoge los principios de diversidad, de apertura en Alcázar cabe todo el mundo, no permitimos que nadie se sienta extraño y mucho menos en su tierra, sea cual sea su condición sexual, ideología o religión", ha explicado la alcaldesa, Rosa Melchor.

La alcaldesa ha felicitado a la asociación Plural Mancha Centro, que "nació con mucha voluntad y mucho trabajo, con muchas ambiciones diarias para ayudar a adolescentes que en un momento determinado pueden estar pasando necesidades emotivas o psicológicas", ha concluido.