El Ayuntamiento de Ciudad Real reactivará la Comisión Técnica de Accesibilidad

Jueves, 28 junio 2018

Ciudad Real | El Dia

El Ayuntamiento de Ciudad Real, con los votos a favor del PP, Ciudadanos y el edil no adscrito, ha aprobado reactivar la Comisión de Accesibilidad creada en 2012 para garantizar la accesibilidad municipal y que no se reune desde el 28 de septiembre de 2017 así como la Oficina de Accesibilidad que está vinculada a ella "y en la que desde hace 9 meses nadie atiende", según la concejala del PP, Aurora Galisteo, quien ha recordado que desde el pasado 4 de diciembre hay que cumplir con la accesibilidad por ley.

Por su parte, la concejala de Acción Social Matilde Hinojosa ha pedido que no se confunda los formalismos de convocar la comisión porque el equipo de Gobierno está trabajando por la accesibilidad universal de forma transversal con iniciativa como la traducción del II Plan de Igualdad a lectura fácil o la campaña de retirada de mobiliario que suponían un obstáculo para las personas con discapacidad física o sensorial, además de que el presupuesto ha pasado en esta área de 170.000 a 300.000 euros, entre otras muchas medidas que ha anunciado.

No obstante, Galisteo ha destacado que nada tienen que ver esas acciones con las que tiene que desarrollar la Comisión Técnica de Accesibilidad porque esas están vinculadas a Urbanismo y ha señalado que la "inacción" ha hecho que estén "muy enfadadas" las asociaciones de personas con discapacidad "cuyas quejas, 180, no se atienden y van a un saco sin fondo", igual que las propuestas de COCEMFE "que presentaron un plan de accesibilidad que nadie atendió".

En estos mismos términos se ha pronunciado el concejal no adscrito, Pedro Fernández, quien ha destacado que es necesario seguir avanzando en esta materia, mientras que la concejala de Ganemos, Prado Galán, ha lamentado que el PP tenga la "vergüenza" de pedir que se trabaje en accesibilidad cuando no hicieron nada mientras gobernaban a lo que Galisteo ha señalado que en el PP están "hartos de esta extrema izquierda rancia dando lecciones de moralidad, aunquer no nos van a decir de qué tenemos que hablar".

Finalmente, Hinojosa ha respondido a Galisteo que en Urbanismo también se ha trabajado por la accesibilidad universal con el asfaltado y acerado de numerosas calles de la ciudad, pero la ausencia de la alcaldesa y la portavoz socialista ha permitido que la moción saliera adelante.

PARQUE DE LA ATALAYA

También ha salido adelante la moción del PP para conectar mejor el parque forestal de la Atalaya con la ciudad con el apoyo de Ciudadanos y el no adscrito y la abstención de Ganemos que, como ha señalado su edil Jorge Fernández, ha lamentado que los 'populares' se estén aprovechando de la ausencia de Pilar Zamora y Sara Martínez para que sus iniciativas salgan adelante en lugar de abstenerse hasta que se vuelvan a incorporar.

La concejala del PP que ha defendido esta moción, Rosario Roncero, ha calificado a los ediles de "pequeños dictadores" y les ha pedido respeto recordando que son el grupo mayoritario en el Pleno aunque no gobiernen, "por lo que no nos pueden dar ninguna lección de democracia".

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Alberto Lillo, ha destacado que en la Vereda de Moledores la ley impide echar "ni un kilo de asfalto" si bien hablarán con la Diputación para tratar de que se instale en el cruce con el carril de la Atalaya un semáforo o paso de peatones.

La que también se ha aprobado ha sido la moción de Ciudadanos a través de la que se llevará a cabo el arreglo y adecentamiento de los aparcamientos disuasorios de la capital provincial que peor estado presentan en el firme.

RETIRADA DE LA DISTINCIÓN SOBRE IGUALDAD A FUENSANTA

Otra de las mociones propuestas por Ganemos ha sido la retirada del distintivo de calidad el 4 de diciembre se le entregó a la asociación Fuensanta y que se otorga a las entidades que garantizan la igualdad un caso que, ha dicho la concejala Prado Galán, no se está cumpliendo como demuestran las denuncias presentadas por los trabajadores y, especialmente las trabajadoras, además de por una sentencia de 7 de octubre de 2017.

Una iniciativa que ha sido aprobada por unanimidad con una enmienda del PSOE porque cree que el Pleno no es el órgano que debe revocar este distintivo sino la misma comisión que las concede la que lo haga, "aunque también les digo a los trabajadores que están en el Pleno que aunque no se apruebe hoy la moción el Impefe y la Concejalía de Igualdad trabajarán para retirar este distintivo de calidad".