El Colegio de Médicos rinde homenaje a sus médicos jubilados

Jueves, 28 junio 2018

reconocimientos

Ciudad Real | El Dia

Previamente se entregaron las Medallas de Oro a los colegiados de honor, y a los compañeros jubilados, y como acto institucional el cirujano y comunicador Dr. Julio Mayol, habló de “Construir el liderazo médico”. El Dr. Julio Mayol es director Médico del Hospital Clínico San Carlos, donde antes fue Jefe de Sección de Cirugía Colorrectal. Desde 2010 es director de la Unidad de Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, vocal del Centro de Estudios Quirúrgicos del Departamento de Cirugía de la UCM y patrono de la Fundación para la Investigación Biomédica San Carlos. En junio de 2016 publicó su primera novela, “La guardia del doctor Klint“.

Con respecto a los homenajeados, el Dr. José Molina afirmó que “se abre una nueva etapa donde por primera vez en muchos años, seréis dueños de vuestro tiempo y decidiréis que hacer con él. Esperamos que el Colegio de Médicos tenga un hueco en vuestros planes. Por una parte, para transmitirnos todos vuestros conocimientos, y por otra, para ser promotores de actos y actividades. Nos toca aprender de vuestra experiencia tanto en el terreno laboral como en el humano”.

El Dr. José Manuel González Aguado, vocal de médicos Jubilados, felicitó a los nuevos homenajeados y realizó una reflexión: “La primera impresión cuando te jubilas es que dejas de ser una persona a un trasto viejo. Pero ¿qué has ganado? Dispongo de todo el tiempo del mundo. Puedo dedicarlo a lo que quiera, y una cosa fundamental, puedo dedicarlo a mi familia, a la que los médicos tenemos un poco olvidada. También he ganado que me puedo dedicar a la Medicina. Somos médicos y lo seguiremos siendo siempre”. Por ello, les alentó a “ser felices y a vivir la vida a tope”.

En nombre de los compañeros jubilados habló el Dr. Antonio Mata Urrero quien expresó que “el Colegio es el garante de nuestra profesión, vela porque no haya intrusismo y por una buena praxis médica, lo que nos garantiza todo lo que es nuestra profesión”. Aprovechó el acto para homenajear al compañero médico de Urgencias agredido en la localidad toledana de Camarena. Finalizó alentando al Colegio, a través de su presidente, a que siga siendo líder tanto en la lucha contra las agresiones como en el resto de temas que afectan a la profesión.