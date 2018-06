Lucía Enjuto "denuncia las mentiras del portavoz del PSOE"

Jueves, 28 junio 2018

política

Guadalajara | El Dia

En este caso, Lucía Enjuto ha afirmado que “nunca, este equipo de Gobierno y ni el anterior, se ha negado a firmar ningún convenio con la Mancomunidad Vega del Henares”, reiterando que “siempre nos atenemos a cumplir la ley y para ello seguimos las indicaciones de los técnicos de la Diputación” y “en 2015 la MVH era deudora con la Seguridad Social, lo cual nos impedía firmar una colaboración”.



“Lo más grave de todo es que el señor García juega siempre a intentar despistar a los vecinos de Guadalajara”, ha dicho Lucía Enjuto, “invitando a todo el que quiera comprobar y evidenciar todas las mentiras de Julio García a acceder a la grabación del Pleno, disponible en la página web de la Diputación, y escuchar el debate de este punto que cuenta, además, con la intervención de la señora Interventora que dice, literalmente, que “la tasa que se giró por parte de la Mancomunidad Vega del Henares no se ajustaba a la Ordenanza aprobada y por eso se retrasó” el pago.



“Aquí no se actúa por sectarismo o por color político, se actúa siguiendo y cumpliendo las normas legales”, ha apuntado Enjuto señalando que “se cree el ladrón que todos son de su condición”.



Por ello, ha dicho la diputada responsable, “o Julio García no se entera, que mal está, o bien no se quiere enterar, que todavía está peor si tenemos en cuenta que estamos hablando de un representante político que cada vez que habla demuestra que no hace su trabajo y que no le duelen prendas en quedar como mentiroso aún siendo consciente de la realidad del problema”.



Lucía Enjuto ha aclarado, como explicó la diputada delegada de Economía en el Pleno, que el problema surge cuando la MVH gira una tasa por el servicio de recogida de animales a la Diputación que los servicios económicos, es decir, los técnicos, consideran que no se ajusta a la realidad, que no se corresponde con el servicio prestado porque cobra más de lo que en teoría debería de cobrar.



Por último, Enjuto a instado a Julio García a “trabajar un poquito más porque últimamente no hace más que denunciar cosas cuando se entera que ya están solucionadas, lo cual es buena señal y pone de manifiesto que el equipo de Gobierno va por delante de su oposición torticera, está pendiente de los asuntos que importan a los pueblos de la provincia y está permanentemente informada de los problemas de los vecinos”. Además, ha finalizando sentenciando que “nosotros no guardamos las facturas en los cajones, mientras que en su partido, en el PSOE, bien sabe, desgraciadamente, que son expertos en ello”.