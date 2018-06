DICCIONARIO DE AUTORES DE CASTILLA-LA MANCHA (Por Jesús Millán)

Viernes, 29 junio 2018

BLOGS | ELDIAdigital

Si se me permite, y sin deseos de ofender a nadie, indicaría modestamente, las siguientes sugerencias:

- Dicha ficha de los autores, se complemente con enlaces a la misma biblioteca regional o bibliotecas de Castilla La Mancha, dónde se indican las obras editadas o publicadas de esos autores. Por tanto, creo que con un enlace a las mismas páginas, desde el breve curriculum o de las fichas de dicho diccionario virtual, podría completar y complementar más profunda y esencialmente y, hacerse una idea más amplia y amplificada de la labor de cada autor, para si alguien quiere interés en visitar.

- También indicaría, que dichas fichas de dicho diccionario tuviese enlaces a páginas personales, que los autores tuviesen (twitter, blogs, facebook, etc.), sean enlaces de páginas propias, que los mismos autores podrían facilitar, o páginas a medios de comunicación, en que los autores, en blogs o en compilaciones de artículos van desarrollando.

- Además, voluntariamente, se podría analizar y estudiar, si los autores que quisiesen, libremente, pudiesen tener una pestaña a alguna o algunas de sus obras, que podrían estar editadas o publicadas y ser consultadas.

O dicho de otro modo, que un autor que quiera, libremente, a través de este diccionario, por su ficha y al lado de su curriculum, en la misma página, tuviese una carpeta, una pestaña que abriese a una obra o varias obras, del mismo autor. Así, el que quisiese pudiese consultar o leer o bajarse o copiar, una novela o una obra de teatro o un libro de poesía o un libro de ensayo o un libro de artículos periodísticos o un libro sobre música, etc.

Ciertamente para esta iniciativa, al menos el libro, estaría publicado por el mismo autor, en otra edición, o estuviese con registro de propiedad intelectual, aunque sea inédito, y desde luego con un permiso firmado para que la biblioteca regional, se le permite publicar ese libro o tenerlo para libre lectura de quien quiera.

Creo que esta sugerencia, que se puede matizar, estudiar, analizar, ponderar y valorar de forma correcta, podría abrir a una posibilidad, de “crear una biblioteca de libros de autores de la Mancha”, que se podrían consultar y leer a través de este mismo diccionario. Creo, que al cabo del tiempo, muchos o pocos autores, vivos actualmente, o con derechos de autor todavía validos, podrían permitir que una de sus obras, una de cada diez o cada veinte, o cada treinta, según su voluntad, estuviesen de libre acceso para cualquier persona.

Creo que esta iniciativa en una región con limitados medios, no nos rasguemos las vestiduras, podría ser un enorme escaparate, para multitud de autores, tanto conocidos como no conocidos, para consumo de la región y para personas de fuera de la región. Por lo cual, a quien tenga la autoridad y la posibilidad de llevarla a la práctica, la estudie y analice tranquila y sosegadamente…

- Ante la siguiente sugerencia indicaría, dos posibilidades, o se realice un diccionario de artistas plásticos de castilla la mancha, o se incluyan en este mismo diccionario.

A mi modo de ver, creo que esta iniciativa de la Biblioteca Regional, loable y admirable, creo que se debe amplificar…

En mi modesto punto de vista, dejaría este diccionario para todos los autores con obras escritas, sean del género que sean, ciencias, filosofía, literatura, teología, etc. E iría abriendo otros diccionarios de las diferentes materias, artistas plásticos o autores plásticos, por ejemplo, un diccionario de artes plásticas, dónde se incluyan todos los géneros (pintura, arquitectura, escultura, diseño, fotografía, etc.). Donde no solo se incluyan las obras que hayan escrito o publicado que puedan demostrar, sino exposiciones, etc.

Otro diccionario de compositores y de música, etc.

Y todos los diccionarios o archivos virtuales o en línea de las diferentes actividades que se consideren no entran en los diccionarios anteriores… Y de cada una de las ramas del saber y otras especialidades y actividades humanas…

- Partimos del hecho que la cultura, es una industria, denominada industria cultural, y es importante, a nivel local o regional o provincial, y por tanto, cuánto más información se tenga, más difusión posible, y más sinergias se pueden crear, dentro de la región y fuera de la región. La cultura también se puede y se debe exportar igual que el vino, el aceite, el queso, etc.

A día de hoy, parece ser que en la EPA indica que existen unos ciento ochenta mil desempleados en la región, por lo cual, además de todas las iniciativas públicas y privadas que existen o puedan existir, creo que la cultura podría ser un elemento más, o un conjunto de variables y elementos y factores, que podrían incidir en el aumento de trabajo, de horas de trabajo, y por consecuencia de la disminución del desempleo.

Creo que la cultura, no solo es un producto de creación, búsqueda, investigación de la realidad, o investigación cultural, sino también, al tener una incidencia en los parámetros económicos, hay que buscar sistemas lo más racionales de analizar y sintetizar estas cuestiones.

Un diccionario o archivo cultural, como los anteriormente propuestos, puede parecer una herramienta simple, sencilla, sin demasiada importancia, pero a mi modo de ver, puede y es esencial, porque es el elemento esencial sobre lo que se pueden fundamentar otra multitud de actividades a y en multitud de sentidos…

Ya que estos archivos, directorios, diccionarios, pueden ser la base para estudios, análisis, investigación, diccionarios posteriores, antologías, exposiciones, artículos en revistas, publicaciones, ediciones, etc. Es decir, poder buscar en algún lugar, y en ese mar-volcán-océano-lago poder encontrar, si no todas las personas, que se dedican a ello, la inmensa mayoría, pudiendo estar abierto a incluir a más de forma permanente, sean considerados autores de alto nivel cualitativo o cuantitativo o poco, ser de una supuesta o imaginaria tendencia estética o ideológica o ser de otra, ser un autor o autora muy conocido o ser desconocido, empezar en los oficios o profesiones de la cultura, o llevar cuarenta años…

No quiero, ni deseo cansar nada más, solamente, como suelo indicar, dejo el guante-pañuelo, para que esta sugerencia la recojan otros, y puedan aplicarla. Sugerencia que podrían realizar también otras entidades, sean bibliotecas locales, museos, ayuntamientos, fundaciones, departamentos universitarios, etc., sea a nivel regional o provincial o comarcal o local…