Toledo respalda los derechos del colectivo LGTB

Viernes, 29 junio 2018

DÍA DEL ORGULLO GAY

Toledo | ELDIAdigital.es

La plaza de Zocodover ha acogido, en la tarde de este jueves, el pregón del Día del Orgullo LGTBI que se celebra cada 28 de junio a nivel mundial y que ha contado con el respaldo de varios miembros de la Corporación municipal que han querido sumarse a las reivindicaciones del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales de Toledo.

Este acto se enmarca dentro del programa de actividades reivindicativas y festivas de la XI edición de Toledo Entiende 2018, organizado por la asociación Bolo-Bolo y el Consistorio toledano para conmemorar el Día del Orgullo LGTBI, que se extenderá hasta el próximo domingo.



En el manifiesto, leído por la presidenta de Bolo-Bolo en Castilla-La Mancha, Elena Arroyo, han solicitado la aprobación urgente de la Ley de Igualdad LGTBI "para que se penalice el odio y las agresiones por motivos de orientación sexual e identidad de género en todo el país".

Además, exigen la existencia de protocolos y formación específica adecuada para el personal sanitario con el fin de que exista un mayor compromiso en el fomento y la protección de la salud sexual de estos colectivos, y también consideran que es necesaria la formación del personal docente sobre diversidad sexual y la creación de protocolos de actuación para la detección de casos de acoso escolar derivados por la orientación sexual o la identidad de género.



Entre sus reivindicaciones además, garantizar por ley la integración plena desde una perspectiva de lucha contra la 'LGTBifóbia' dentro del ámbito laboral, siendo ésta respaldada por acciones de las organizaciones sindicales; la libre autodeterminación del género o la implantación de políticas efectivas para afianzar la dignidad y la seguridad del colectivo 'trans'.



El acto ha culminado con la actuación de la pregonera de este año, la 'drag queen' Kika Lorace, quien ha reivindicado previamente "el respeto general, también hacia el que es diferente" y ha cantado algunos de sus éxitos ante todos los asistentes que han coreado sus letras portando banderas arcoiris. Una bandera que desde el pasado lunes -y por tercer año consecutivo- también luce en la balconada de la fachada del Ayuntamiento capitalino.



La programación de Toledo Entiende 2018 continúa el sábado 30 de junio con la manifestación del Orgullo LGTBI que partirá a las 20.00 horas de la Plaza de Zocodover hacia el Ayuntamiento, donde se celebrará la fiesta 'Over the Rainbow into the Pride', que contará con artistas comprometidos con este colectivo como Tavi, LeBlond, Ama Roci Nanta o Libula The Luxe, entre otros. Los actos culminarán el domingo 1 de julio con una paella popular en el Kiosco el Parque, a partir de las 14 horas.