LA VIDA SIGUE (Por Francisco Javier Page Martínez)

Viernes, 29 junio 2018

No te lo puedes ni imaginar, Maripuri, la morera me tiene perdidico el suelo, la morera y la bandada de tordos que cada tarde acude al festín. De nada sirve que barra los baldosines, al rato todo está tan gorrino como si hubiera pasado un pobre con su saco roto lleno de moras. Menudo problema. Ahora anda el cielo nubloso y el tío del tiempo dice que va a llover; mejor, así la riada se llevará la pringue.

Por si acaso en las rebajas me he comprado un soplador muy bueno, sí, de esos que usan los barrenderos en los parques. Voy a ver si con aire soy capaz de dejar el suelo como la patena, no creo, pero lo intento… No ha quedado mal, además con mi presencia y el ruido he conseguido espantar a casi todos los tordos, un bicho al que otros llaman zorzal. Pero mi victoria es efímera, en cuanto me meto en casa, vuelven a decenas a picotearlo todo. Pienso en mi condición de espantapájaros y me duele; para eso he quedado, para hacer huir a las plagas, aunque apenas por unos instantes.

Maripuri, hermosona, que dice la Tina, la FausTina, que por qué no hablo de política, del nuevo cura de Flix, que ahora se llama Joa-Quim Torra, o de la Cospedal —hay que ver, cada día más mala—. Que no, chorra, que lo que a un servidor le preocupa no es ni la economía, ni el Pedro Sánchez, ni Cristo que lo fundó, que uno solo aspira a la paz del campo, eso sí sin las malditas tórtolas turcas que me despiertan al amanecer con su arrullo penetrante que, la madre que las parió, me obliga a salir a la calle a blasfemar mientras les tiro cantos por si hubiera suerte, pero tampoco.

Total que, entre pajaretes, tortolicas cansinas y moras, no paro quieto; así pasa, que a las diez de la noche no me valgo tener, me duermo y sueño que la Cospedal gana en el PP, que el Torra ha sido nombrado obispo de la Seo de Urgel o que Page pacta con una mujer muy insultona, la Carmen Riolobos, por aquello de que debe haber una cuota de bocazas en el ejecutivo. Y eso.