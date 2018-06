CSIF Cuenca pide acabar con los recortes para mejorar la educación pública

Viernes, 29 junio 2018

El responsable de Educación de CSIF Cuenca, Antonio Abarca, ha señalado que “estamos convencidos de que el Gobierno de Castilla-La Mancha no ha puesto toda la carne en el asador, dejando escapar otra oportunidad de aproximarnos al estado anterior a los recortes de 2012”, resaltando que “ha sido un curso de luces y sombras”.

Abarca pedía que la Consejería plantee la recuperación de las 18 horas lectivas en Enseñanzas Medias y la de 23 horas en Maestros. Asimismo, exigía que el pago de los meses de verano se amplíe a todos aquellos interinos que hubieran trabajado más de cinco meses y medio, y en este sentido recordaba las recientes sentencias favorables.

Sobre la bajada de ratios, la Consejería ha implementado mejoras, pero se hacen “con muchas reticencias y agarrándose a todos los márgenes legales posibles para postergar una aplicación decidida”.

Abarca también repasó el actual modelo de plurilingüismo, que “no ha supuesto ninguna innovación de relevancia que vaya a suponer un avance respecto a los problemas que planteaba el anterior”, así como el calendario escolar, asunto en el que expuso que “en febrero tendremos un macropuente, algo que no entendemos porque con la celebración del Carnaval a principios de marzo se volverán a contar con otros cuatro días de puente. Es algo que carece de todo sentido pedagógico y de explicación lógica, a no ser que, tal y como se nos explicó en la reunión sobre el calendario escolar en la dirección provincial de Cuenca por parte de una representante de las AMPAs, los días de febrero estaban dispuestos ahí por la intención que tenía la Consejería de cambiar en Enseñanzas Medias los exámenes de septiembre a junio para todos los centros de nuestra región, una medida cuya evaluación todavía no ha sido dada a conocer por la Junta”.

También ha participado en la rueda de prensa el responsable de Educación Secundaria, Juan Luis Martínez, que señaló que en la provincia “sigue sin solucionarse el tema de las itinerancias, y es que la negociación del acuerdo se sigue postergando. Desde CSIF estamos ya cansados de denunciar esta situación de falta de lealtad y honradez del Gobierno de Castilla-La Mancha con este colectivo con el cual llegó a un acuerdo para que pusieran a disposición de la administración sus coches particulares con el objetivo de una apuesta clara por la educación en el medio rural”. Recordó Martínez que “nuestra provincia, dadas sus especiales características que presenta, es la más afectada”.

También siguen sin resolverse la problemática surgida en los últimos cursos sobre la baremación en el Concurso General de Traslados de los servicios prestados en centros calificados como de difícil desempeño.

Otra cuestión de la que “hemos tenido conocimiento en este final de curso, por parte de los afectados, es el desplazamiento de su puesto de trabajo de algunos docentes de primaria y el recorte de grupos de alumnos en algunos institutos. Ambos hechos responden a un ajuste acorde a los datos de escolarización más precisos con que cuenta la administración para el curso que viene y a una aplicación severa de la normativa actual en cuanto a las ratios establecidas”, señalaba Martínez.

Si bien es cierto que normativamente no hay nada que reprochar, no es menos cierto que estos ajustes para nada contribuyen en paliar los negativos efectos que produjeron los recortes de 2012. Es más, en alguna situación concreta, se da el caso de empeorar las condiciones de trabajo anteriores, al aumentar considerablemente las ratios de los grupos de alumnos.