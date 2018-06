El Alba quiere que todos los albaceteños 'se pongan su camiseta'

Sábado, 30 junio 2018

Fútbol: Segunda División (Liga 123)

DEPORTES | El Día 10:47 |

#PontelaCamiseta es un eslogan que va más allá de lo estrictamente literal. Nos la pondremos, también, pero más adelante, cuando llegue el momento de conocer la nueva colección que Hummel ha preparado para este nuevo curso. Ponte la camiseta es una forma de entender al Alba, es defenderlo, cuidarlo, animarlo, protegerlo y por supuesto hacerlo crecer. El Albacete Balompié es nuestra unión y nuestra fuerza y su camiseta, nuestra bandera.

En cuanto a los precios de los abonos para la temporada 2018/2019, se han ajustado para hacerlos lo más competitivos posible. Así un alta nueva podrá disfrutar una Segunda División de Primera desde 5,5 € por partido. Y además el abono incluirá los partidos de nuestro filial, nuestro juvenil A y también de nuestro Fundación Albacete Femenino, que militará un año más en Liga Iberdrola. Desde el Club esperan contar con la confianza de nuestra masa social y así dotar al estadio Carlos Belmonte del músculo que necesita todo equipo para sentirse arropado en una competición tan exigente como es La Liga 1I2I3.

#PonteLaCamiseta ¡Abónate al Alba!

CONDICIONES GENERALES ABONOS 2018/2019

Incluye los 21 partidos de Liga Regular 2018/2019.

Incluye el primer partido que dispute el Albacete Balompié en la Copa S.M del Rey, siempre que este encuentro se juegue en el estadio Carlos Belmonte.

Incluye los partidos del Fundación Albacete Femenino (Liga Iberdrola), filial y juvenil de división de honor, a excepción de un partido de cada uno de los equipos que podría ser de ‘Ayuda al Equipo’.

No Incluye partidos que aunque se disputen en el estadio Carlos Belmonte no sean organizados por el Albacete Balompié.

No Incluye partidos correspondientes a play off a Primera División, en caso de producirse.

No Incluye partidos de Copa de la Reina, play off de ascenso a Segunda División B, ni partidos de Copa de Campeones, en caso de producirse.

Nuestros abonados disfrutarán de descuentos y promociones exclusivas sobre productos oficiales en la Albacete Hummel Store.

El duplicado de un abono tendrá un coste de 3 €.

El abonado que acuda al estadio Carlos Belmonte sin el abono, podrá conseguir en taquilla la entrada correspondiente a su localidad pagando 1 €.

TIPOS DE ABONOS. Categorías.

ABONO PROMO, Exclusivo en Marcador

Abono Juvenil: Exclusivo en Marcador. Destinado a jóvenes de 15 a 24 años (ambos inclusive)

Abono + 65: Exclusivo en Marcador. Destinado a personas mayores de 65 años. Obligatorio presentar DNI en el momento de formalizar el abono.

Abono Discapacitado: Exclusivo en Marcador, a excepción de las sillas de ruedas. Destinado a personas con una discapacidad igual o superior al 66%. Obligatorio presentar documento acreditativo del organismo oficial correspondiente.

Abono Desempleado: Exclusivo en Marcador. Destinado a personas que acrediten estar en situación de desempleo al menos tres meses.

OTRAS CATEGORÍAS

Abono Infantil: Válido para cualquier zona del estadio, excepto Palco de Honor. Destinado a niños y niñas de 8 a 14 años (ambos inclusive) Obligatorio presentar DNI del menor en el momento de presentar el abono.

BabyAlba: Válido para cualquier zona del estadio, excepto Palco de Honor. Destinado a niños de 3 a 7 años (ambos inclusive) Obligatorio presentar DNI o Libro de familia en el momento de formalizar el abono. Necesario que tenga un adulto abonado en la misma zona.

Abono Colectivo: Exclusivo en Marcador. Destinado a asociaciones empresariales y/o empresas que adquieran un mínimo de 50 abonos.

Abono peñista con descuento: Exclusivo Gol Sur. Estos abonos los gestionará directamente la Federación de Peñas del Albacete Balompié. Destinado a todos los grupos de edades.

Abono Gol Sur 1940: Exclusivo Gol Sur. Sector córner con Preferencia. Estos abonos los gestionará directamente la Zona Gol Sur 1940. Destinado a personas de 16 años en adelante o menores que vengan acompañados por su padre, madre o tutor y que también sean pertenecientes a esta grada.

FECHAS DESTACADAS

3 de julio: Venta taquillas y oficina Soliss de C/ Martínez Villena, 11.

2 de agosto: Último día de pago con descuento de abonado 2017/2018. Día de entrega de listados Federación de Peñas y Gol Sur 1940. Liberación de asientos del estadio Carlos Belmonte.

3 de agosto: Jornada de cambios y mejora de ubicación. Exclusivo en las taquillas del estadio Carlos Belmonte.