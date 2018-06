Domínguez: “Las ayudas de inclusión digital de la Junta no solucionan los problemas de cobertura"

Viernes, 29 junio 2018

política

Guadalajara | El Dia

En relación a las manifestaciones realizadas en la mañana de hoy por parte de la Junta sobre la convocatoria de inclusión digital, el diputado responsable ya explicó “que la Diputación no se negó a acogerse a ayudas de este tipo, sino que se negó a acogerse a esas ayudas en concreto tal y como estaban planteadas”, a lo que añade que “no solo no dijimos que no, sino que nos interesamos por la posibilidad de presentar un proyecto propio de acuerdo a las necesidades de los municipios de Guadalajara sobre este tema en concreto; proyecto que ampliara la cobertura móvil y el acceso a internet desde cualquier punto del municipio en cuestión”.



Ante la negativa de poder presentar un proyecto propio teniendo en cuenta las necesidades de la provincia de Guadalajara, el diputado responsable de este área volvió a explicar, como ya hizo en rueda de prensa, que “tras estudiar las bases fijadas, decidimos no acogernos a unas ayudas que consisten en la dotación de 3 ordenadores y una red wifi”. A este respecto, Domínguez ha reiterado que “esto no soluciona el problema de la cobertura” y ha señalado que la Diputación ya dotó el año pasado de un ordenador y un equipo multifunción para la administración electrónica a todos los municipios que lo solicitaron; y ha vuelto a ofrecer esta posibilidad este año –finalizó el plazo la semana pasada- incluyendo además, como novedad, ordenadores portátiles, además de un PC y una impresora.

Solo un 2% se ha interesado por estas ayudas en nuestra provincia

Prueba de que esto no es una solución, es la respuesta de los ayuntamientos, mancomunidades o EATIMs que se han dirigido a la Diputación mediante escrito para pedir estas ayudas: “Solo un 2%”, informa el diputado, “pese a que la Junta instó por carta a todos los posibles destinatarios a solicitar estas ayudas”.



Por otro lado, “la Diputación ya lleva tiempo trabajando en la implantación de la administración electrónica habiendo dado pasos importantes, y seguimos trabajando en ello”, ha apuntado Alberto Domínguez que también ha pedido que a la Junta “que para la próxima vez tenga en cuenta la opinión de la Diputación de Guadalajara, y no solo se interese por el dinero para poder ‘vender’ luego que lleva a cabo proyectos que sin los fondos europeos y los propios de la Diputación es incapaz de poner en marcha con sus presupuestos”.

“Respeto para los ayuntamientos”

“Desde el equipo de Gobierno de la Diputación de Guadalajara siempre se ha mantenido total y absoluto respeto sobre las decisiones de los ayuntamientos porque son ellos, los alcaldes y concejales, quienes mejor conocen la realidad de sus pueblos, y no quien gestiona desde un despacho sin conocer cada situación. Por ello, desde la Diputación respetamos la decisión de cada municipio de sumarse o no a estas ayudas que, insistimos, no solucionan la problemática de la cobertura”, ha dicho el diputado reiterando “el escaso interés que dicha convocatoria ha suscitado.



Asimismo, Alberto Domínguez a pedido al señor Page “que cumpla sus promesas con la provincia de Guadalajara y que tengamos esa cobertura y esos accesos a banda ancha con la suficiente garantía para poder cubrir nuestras necesidades, como prometió hace ya tres años”. “Queremos hechos y realidades, no anuncios y palabras que se las lleva el viento”, ha dicho.