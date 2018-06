Asaja pide soluciones para que el cultivo del girasol no desaparezca

Viernes, 29 junio 2018

El secretario general de ASAJA en Castilla-La Mancha y presidente de ASAJA Cuenca, José María Fresneda y el presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, han expuesto el punto de vista del productor de girasol, mientras que por parte de la industria han asistido el director de Commodities del grupo SOVENA, Miguel Costa, y representantes de asociaciones como AFOEX, ACESUR, y comercializadores de la provincia de Cuenca, ha informado ASAJA en nota de prensa.

Durante la reunión se ha puesto de manifiesto la crítica situación que atraviesa el sector el girasol y el incierto futuro que espera al sector.

Fresneda ha indicado que el girasol está actualmente amenazado por la globalización de los mercados, la baja rentabilidad, los bajos precios, entre otras circunstancias, y ha insistido en la necesidad de que todos pongan algo de su parte para elaborar un programa de mantenimiento de girasol.

A este respecto ha añadido que no cree que el girasol aguante mucho más allá del año 2020 si las cosas no cambian. "Conozco muchos sectores que están ordenados, funcionan como una cadena y las cosas van bien. Y si no van bien afecta a toda la parte de la cadena y entre todos los eslabones se organizan para que vaya mejor".

Por su parte el presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, ha afirmado que el problema radica en la competencia desleal que se hace con éste y con muchos otros productos que vienen de fuera, "principalmente con los que vienen de países que no son de la Unión Europea y que no tienen que cumplir las exigencias que cumplimos aquí. Esto abarata los costes y no podemos competir con ellos".

Ha propuesto que el producto que se consuma tenga una identificación con la procedencia para que el consumidor disponga de esta información y pueda elegir, por ejemplo, entre un aceite de girasol de España y uno de fuera de la Unión Europea. "Estoy seguro que los consumidores españoles cambiarían su forma de comprar si el producto es de Cuenca o del Mar Negro", ha señalado.

Por parte de la industria, el director de Commodities del grupo SOVENA, Miguel Costa, ha afirmado su empresa trabaja para mejorar el cultivo del girasol con el objetivo de que la producción sea mejor y el agricultor tenga más rentabilidad. "Tenemos un grupo de trabajo para mejorar el cultivo y que de esta forma podamos competir con otros productos que en estos momentos tienen un precio más bajo como puede ser el aceite que nos viene de la zona del Mar Negro".