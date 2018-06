La banca tira del selectivo

Viernes, 29 junio 2018

Tras sumar un +0,35% hoy y cerrar en , el Ibex suaviza la caída de esta semana hasta el -1,7% y consigue salvar el trimestre, con una mínima subida. El balance en junio ha sido del +1,3%, un mes que comenzaba en medio de la tormenta que generó la moción de censura a Rajoy.

Caixabank se ha quitado un gran peso de encima con la venta del 80% de su negocio inmobiliario. Este le penalizaba mucho a nivel de cumplimiento de ratios de capital y además era un quebradero de cabeza a nivel de gestión. De hecho, se prevé un ahorro significativo en gastos durante los próximos años. Con esta venta consigue tener un balance mucho más saneado.

Entre medias se ha filtrado que Sabadell podría estar cerca de llegar a un acuerdo similar según el cual se desprendería de activos tóxicos ligados al ladrillo.

También ACS ha salido a vender, desprendiéndose del 80% de su participación del 80% de distintos edificios en Barcelona destinados a comisarías, por importe de 21 Mn€.

CIE Automotive se ha dejado un -14,71% debido al efecto dividendo. Recordemos que sus acciones descontaban hoy un importe de 0,28 euros y el reparto de 0,65 acciones de Global Dominion por cada título de CIE. La propia compañía informaba en la CNMV que ha adquirido un 5% adicional de su filial en India (Mahindra CIE Automotive) por un importe de 60 millones de euros, de manera que pasa a controlar un 56% de la misma.

Hoy hemos visto varios cambios de recomendación de valores españoles. HSBC rebaja su recomendación de AENA desde comprar a mantener y reduce su precio objetivo de 190 a 170 euros. Mientras, Deutsche Bank reitera recomendación de comprar Inditex y le eleva el precio objetivo de 32,5 a 33 euros. Morgan Stanley revisa a la baja el precio objetivo de Mediaset desde 10,90 euros a 6,3 euros, y su recomendación de neutral a infraponderar.

Otros índices europeos también se han apuntado al carro de las subidas, como el DAX alemán (+1,06%), el CAC francés (+1,12%) o el Footsie londinense.

El acuerdo alcanzado esta madrugada en Bruselas le ha sentado bien al euro (sube hasta 1,167 vs dólar) y a las bolsas del Viejo Continente. El mercado ha celebrado no tanto el pacto sobre inmigración, si no la capacidad de entendimiento de los diferentes líderes europeos. La formación de nuevos gobiernos en España o Italia, este último con claro signo populista, hacían altamente complicado que finalmente se pudiese llegar a un acuerdo.

En la eurozona, el dato de IPC por fin se sitúa en el nivel que el BCE considerar idóneo: el 2%. Aunque el organismo debería verse tentado a normalizar ya la política económica, probablemente le frene que el IPC subyacente (que excluye alimentos frescos y carburantes) todavía se encuentra en el 1%.

En EE.UU., los ingresos personales crecen +0,4%, en línea con las previsiones, mientras que los gastos lo hacen solo en un +0,2%, la mitad de lo que se esperaba.



