ESPAÑA Y EL MUNDIAL (Por Eduardo Martínez Rico)

Sábado, 30 junio 2018

Lo cierto es que me gustaría que jugara España esta tarde en el Mundial, que jugara ya su partido de octavos de final contra Rusia. Siento la emoción del deporte, del fútbol y de la competición internacional, yo que no soy muy dado, de forma normal, a seguirlo. Ni el fútbol ni otros deportes. Antes sí, hace muchos años, pero ahora no.