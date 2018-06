Pastora Soler ofrecerá el 31 de agosto un concierto "especial" y "mágico" en Mérida cargado de "mucha emoción"

Sábado, 30 junio 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

La cantante andaluza Pastora Soler actuará el próximo 31 de agosto en el Teatro Romano de Mérida, dentro del Stone and Music Festival, con un concierto que será "especial" y "mágico" por el lugar donde se desarrolla y en el que pondrá "mucha emoción" con los temas de su nuevo disco 'La Calma' y otros de sus trabajos anteriores.

"Será un concierto especial porque el sitio es especial; tenía muchísimas ganas de llegar a este lugar... desde que empezamos a plantear esta gira estaba deseando poder estar dentro de este festival que va cogiendo tanto prestigio", ha resaltado.

Además, la intérprete ha asegurado que pondrá "mucha emoción" a este recital. "Siempre cuando me dirijo al público, al principio les digo que vamos a reír juntos, vamos a llorar, vamos a bailar y vamos a cantar y cuando la gente termina me dice: hemos hecho eso, hemos llorado mucho, también lo hemos pasado bien; también me gusta que la gente participe, quiero sentirlos cantar, bailar y, al final, eso es el concierto", ha destacado.

En cuanto a los temas que sonarán en el Teatro Romano, Pastora Soler ha apuntado que "hay mucho de 'La Calma'" y también de todo su repertorio, "algo de copla" y otras canciones como 'Que no daría yo' de Rocío Jurado. "Al final es un concierto con mucho equilibrio pero muy redondo", ha expresado, toda vez que ha asegurado que el mismo será "bastante completo y con muchos colores dentro de un mismo espectáculo".

Soler, en el transcurso de una entrevista con Europa Press Televisión, ha indicado que este recital está dentro de su gira 'La Calma' con la que lleva ya "casi 30 conciertos a las espaldas" y que está "disfrutando muchísimo", con "una escenografía muy cuidada" y una iluminación que en el Teatro Romano "tomará todavía más protagonismo", ha señalado.

Asimismo, sobre el Stone and Music Festival ha dicho que es "un regalo" para los artistas que participan en él porque pueden "aunar" cultura con su música. Además, ha subrayado "la suerte de estar" en este festival en el que comparte cartel con artistas como Serrat, Pablo López o Pablo Alborán, entre otros.

"TODO HAN SIDO COSAS BONITAS"

Por otra parte, Pastora Soler se ha mostrado "feliz" porque va a hacer un año desde que lanzó 'La Tormenta' el primer single de 'La Calma', con el que volvió a la música y a los escenarios tras varios años retirada de los mismos, y "todo han sido cosas bonitas", ha aseverado.

"También porque el momento ha sido bonito y emocionante, el reencuentro conmigo como artista y sobre todo con el público; cada concierto es especial porque veo a ese público que hacía años que no veía y en cada concierto me emociono, la gente se emociona y está siendo súper bonito", ha manifestado.

La cantante sevillana ha destacado la acogida "estupenda" que ha tenido ese single y este nuevo disco y ha dicho que "casi" no lo pensaba "porque después de estar casi cuatro años sin estar en esto sabes que es un nuevo comienzo y que hay que trabajar mucho" pero, según ha asegurado, "ha sido todo muy gratificante y muy bonito", ha concluido.