El alcalde de Cabanillas demanda al PP por vulneración del derecho al honor

El alcalde de Cabanillas, José García Salinas, ha anunciado este sábado la inmediata interposición de una demanda por vulneración del derecho al honor contra el presidente del Partido Popular de Cabanillas, y portavoz de su grupo municipal en el Ayuntamiento, Jaime Celada, y contra el resto de esta formación política. Salinas acudirá a los tribunales a defender su buen nombre, después de que el PP de la localidad haya inundado las viviendas del municipio con el buzoneo de un panfleto político en el que se insinúa que el alcalde ha gastado 1.300 euros de dinero público para irse de vacaciones a la playa, a las Islas Canarias.



El alcalde ha recordado que esta cuestión ya fue preguntada por los populares en el Pleno del pasado 13 de junio, en el que les contestó personalmente, al momento y de viva voz, cuál fue el motivo del viaje, qué cubrió el gasto, y por qué se acudió a Gran Canaria, por lo que entiende que el folleto del PP “está escrito con mala fe, con la única intención de desacreditar el buen nombre de dos de los miembros del Equipo de Gobierno y de un funcionario municipal”, ha señalado. Asimismo, Salinas recuerda que comunicó el viaje a los concejales del Grupo Popular la misma mañana en la que se realizó, antes de salir en avión. “Se lo comenté personalmente a varios concejales del PP en la procesión de San Isidro del 15 de mayo, lo que demuestra que no había ninguna razón oculta”, ha señalado.



“El pasquín del PP insinúa que hemos cometido una malversación de fondos públicos al utilizar dinero público en un viaje de ocio, ya que titulan diciendo que me he gastado '1.300 euros de los cabanilleros en un viaje a Canarias', y lo ilustran con una foto de bañistas en una playa, como si yo hubiera ido allí con una sombrilla y un bañador, algo que es absolutamente falso. En definitiva, están dando a entender que hemos cometido un delito, y eso supera los límites de la lícita crítica política. Por eso vamos a interponer una demanda; para preservar mi buen nombre y el del concejal Luis Blanco, y sobre todo el de un funcionario municipal al que también han tenido la osadía de cuestionar, como es el jefe de la Policía Local”, ha añadido el alcalde.

“Si ven alguna ilegalidad, que acudan a la Justicia”



A juicio de Salinas, acudir a los tribunales “es precisamente lo que debería haber hecho el PP si cree que hemos cometido una ilegalidad, pero eso no lo hacen. No denuncian nada en el Juzgado, porque saben que lo que dicen es falso. No acuden a la Justicia, pero se permiten difamarnos con un buzoneo. Pues hasta aquí hemos llegado. No se lo voy a consentir”, ha manifestado el primer edil.

El alcalde ha explicado que él, el concejal de Seguridad Luis Blanco, y el jefe de la Policía Local, Avelino Parreño, acudieron el 16 de mayo pasado al seminario “Seguridad y Equipamiento Vial” organizado por la Federación Española de Municipios (FEMP) en Las Palmas de Gran Canaria. “Fue una formación muy útil, en la que se trataron temas sobre señalización vertical y horizontal, balizamiento, sistemas de contención y dispositivos antirruido. Acudimos al seminario, precisamente, porque estábamos enfrascados en la reordenación de la calle Benalaque, que acabamos de balizar para evitar la doble fila, y en la creación de un parque de Educación Vial que estamos a punto de inaugurar en El Mirador. Y queríamos aprovechar la ocasión para formarnos sobre señalización vial”, ha explicado García Salinas. El alcalde señala también que 14 días antes del viaje, el 2 de mayo, la interventora municipal emitió un informe favorable a la realización del mismo.

No se celebró en Madrid



En el folleto, el PP también afirma que los tres representantes municipales, en lugar de acudir al seminario de Canarias, podían haber acudido a la misma jornada en “Madrid, Alicante, Zaragoza, Málaga o Salamanca”. Sin embargo, esto tampoco es cierto: “Las ciudades donde se ha impartido el seminario no son las que dice el PP, que sólo ha acertado en una, sino que fueron Orense, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla. Ni Alicante, ni Salamanca, ni Málaga, ni sobre todo Madrid, que el PP introduce en la lista para que la gente crea que nos hemos ido a Canarias pudiendo haber acudido a sólo 45 kilómetros de nuestra casa. Pero esto es falso. La razón de acudir a Las Palmas es que esa es la cita a la que nos invitó y para la que nos acreditó la FEMP. Es la FEMP la que distribuía a los ayuntamientos por jornadas, dado que es imposible que todos acudiéramos a la misma”, ha explicado el alcalde.



Asimismo, Salinas afirma que el PP miente en su folleto, y por tanto difama, al hablar de la cantidad utilizada. “No ha sido un gasto de 1.300 euros, sino exactamente de 1.146'89. Con esta cantidad se ha abonado el vuelo de los tres representantes municipales, y dos noches de hotel: La del 15 al 16 de mayo, y la del 16 al 17 de mayo; de martes a jueves”, explica también Salinas. En este sentido el alcalde señala que hubiera sido perfectamente legal para los tres representantes cobrar dietas del Ayuntamiento en estos días -que están estipuladas en el consistorio- o bien cargar otros conceptos, como el aparcamiento del aeropuerto, o el coste del coche que alquilaron en Las Palmas para moverse por la ciudad. Sin embargo, todos estos gastos, así como las comidas y las cenas de esos días, los han abonado de su dinero particular, “precisamente para ser lo más austeros posible con el dinero del Ayuntamiento”, comenta el alcalde.



García Salinas considera que el PP está iniciando en estos días una “campaña sucia y difamatoria”, en la que se trata de presentar al alcalde ante la ciudadanía como un derrochador de dinero público: “Llegan a afirmar en el folleto que 'gastamos a manos llenas' dinero de los contribuyentes. Y no es sólo que no sea cierto, sino que es una mentira grosera. La ciudadanía debe saber que estos 1.147 euros utilizados entre tres personas (esto es, apenas 380 por cabeza) es el primer gasto de representación que el Equipo de Gobierno pasa al Ayuntamiento en tres años de gestión. Desde el 13 de junio de 2015 y hasta la fecha ninguno de los cinco miembros del Equipo de Gobierno hemos pasado al ayuntamiento ni tan siquiera el coste de un café o un kilómetro de gasolina, y hemos asumido de nuestro bolsillo gastos realizados incluso cuando haciendo labores de representación”, ha afirmado Salinas, quien también ha recordado que desde que comenzó el mandato el sueldo del alcalde es un 20% más bajo del que Celada se fijó para sí mismo en el año 2011. “Esta es una estrategia del Partido Popular a nivel provincial, porque están tratando de hacer lo mismo con otros alcaldes de ayuntamientos cercanos. Buscan difamar y calumniar, acusarnos de derrochar dinero público, pero lo hacen de boquilla, sin acudir al Juzgado, que es donde deberían ir si creen que hemos cometido una ilegalidad”.

El expediente, al alcance de todos



Así las cosas, el alcalde ha anunciado que pone a disposición de la ciudadanía el expediente completo del viaje realizado. En él los vecinos y vecinas podrán encontrar las facturas abonadas, los conceptos del viaje, el informe de Intervención favorable a realizarlo, y hasta el programa completo del seminario al que se acudió. “Está disponible para descarga en la página web municipal, y también se va a remitir a todos los medios de comunicación de la provincia, para que todo el mundo pueda juzgar los hechos desde la máxima transparencia”, ha comentado Salinas.



Finalmente, el alcalde ha señalado que considera que esta polémica “es un intento del PP de Cabanillas de poner el ventilador, y hacer ruido, para tapar un asunto judicial que sí es muy grave, y que les salpica directamente”. El alcalde se refiere a la apertura de juicio oral ya decretada contra el anterior gerente del Patronato Deportivo Municipal, quien se encuentra en estos momentos a punto de ser juzgado y con una fianza de 12.000 euros, por presuntas desviaciones de fondos públicos cuando estaba al frente del organismo deportivo cabanillero, en unos años en los que precisamente Jaime Celada era alcalde y concejal de Deportes, y por tanto, su directo responsable. Este asunto fue llevado a los tribunales por el actual Equipo de Gobierno poco después de acceder a la Alcaldía, ante un informe de Intervención en el que se alertaba de que no cuadraban los ingresos y los gastos del PDM, y se va a dilucidar en juicio en los próximos días, una vez cerrada la fase de instrucción que ha llevado al banquillo al ex gerente del Patronato.