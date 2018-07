Ocho bandas de despachos de abogados actuarán en el VIII festival benéfico 'Rock & Law'

Domingo, 1 julio 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Las bandas que subirán en el escenario son 'The Rocking Houses', del despacho Cuatrecasas; 'Imperio de la Ley', de Abogados del Estado; 'Control de Cambios', de CMS Albiñana & Suárez de Lezo; 'The Loitte Band', de Deloitte Legal; 'Punto G', de Garrigues; 'Mind the GA_P', de Gómez-Acebo & Pombo; 'Members of the Bar', de Allen & Overy, Ashurst, Baker & McKenzie, Clifford Chance y Freshfields; y 'Tipos de Interés', de Uría Menéndez.

El evento está organizado por las fundaciones Clifford Chance, Cuatrecasas, Fernando Pombo, Garrigues y Profesor Uría y los ocho grupos que componen el cartel están formados por los propios abogados.

Tal y como han explicado los despachos participantes, este evento musical pretende "aunar fuerzas" en beneficio de los afectados por la enfermedad y han confiado en una gran venta de entradas y de la participación de patrocinadores que apoyen el evento.

En esta edición, los beneficios del concierto se destinarán a la Asociación Debra Piel de Mariposa, una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es atender a las familias afectadas por esta enfermedad rara, aún desconocida para gran parte de la sociedad que se caracteriza por provocar una extrema fragilidad de la piel y que por ahora no tiene cura, a través de distintos proyectos gracias al compromiso de enfermeras, trabajadores sociales y una psicóloga.

Desde Debra han apuntado que 'Rock & Law' supone "una gran ayuda a nivel de recaudación y fomenta la sensibilización social sobre lo que es la Piel de Mariposa y el reto diario que supone vivir con ella".