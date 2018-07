Miguel Ángel Torrecilla se hizo con otra victoria en Fuente Álamo

Lunes, 2 julio 2018

Polideportivo: Atletismo Popular

DEPORTES | El Día 17:05 |

Miguel Ángel Torrecilla Mesas (Club de Atletismo El Pinar-Ekuon-El Conchel) obtuvo su segunda victoria consecutiva en el Circuito Provincial de Carreras Populares que organiza la Diputación de Albacete, cuarta de la temporada tras los triunfos logrados previamente en Abengibre, Higueruela y Tobarra. Por su parte, la atleta independiente María del Carmen Lorenzo Rodríguez debutaba en Fuente Álamo con victoria, aunque al no encontrarse inscrita en el Circuito de Diputación será Eva Moreno, segunda clasificada, la corredora que reciba los puntos como vencedora.

El intenso calor fue la nota dominante en una prueba que ofreció cuatro buenas noticias a pesar de las altas temperaturas: en primer lugar, la gran cantidad de público que se dio cita en la zona de salida y meta; en segundo, la ausencia de intervenciones médicas a consecuencia del calor, lo que significa que los atletas afrontaron la carrera con mucha prudencia; en tercero, la mejora de las cifras de participación a pesar de “competir” a la misma hora con un interesante Uruguay-Portugal del Mundial de Rusia; y por último, el récord de participación en categoría femenina, con 50 mujeres llegando a meta, el 17% del total de participantes.

Torrecilla sentenció en la primera vuelta, con una diferencia superior al minuto sobre un grupo formado por Iván Naharro (Hoya Gonzalo), Juan Carlos Hernández (Independiente), José Luis Sánchez Cózar (Molinicos) y Francisco Villada (Bicha Runners Balazote). En la segunda vuelta, se dejó llevar y mantuvo una distancia que al final fue de 29 segundos sobre el segundo clasificado.

En categoría femenina, Eva Moreno (Club de Atletismo Hellín) le puso las cosas muy difíciles a Mari Carmen Lorenzo, especialmente en la primera vuelta, donde la alicantina de Catral apenas podía despegarse de Eva, con una diferencia de apenas un puñado de segundos. En los segundos 5.000 metros, la alicantina fue aumentando la distancia, Eva levantó el pie del acelerador y finalmente alcanzó 53 segundos de margen en la línea de meta.

El equipo más numeroso fue el Club Atletas de Pozo Cañada, con 18 corredores en meta, por delante de Hellín (15), 27 de Agosto de Madrigueras (12), Acero-Sport (12), Don Quijote Albacete (11), Altafit Gym Club (10), Chinchilla (10) y Tarazona (10). Los corredores locales más rápidos fueron José Villena (38:39) y María Dolores Vizcaíno (50:27).

En la Carrera de iniciación, una prueba diseñada para los atletas noveles que se desarrolló sobre el mismo trazado pero a tan sólo una vuelta (5.100 metros), los tres primeros clasificados fueron Rubén Sánchez (Oldschool de Hellín), Manuel del Toro (Fondistas de Yecla) y Blas Delfín García (C. D. Higueruela) en categoría masculina, mientras que en damas fueron Patricia Martínez (C. A. Hellín), Sonia Sánchez (C. A. Fuente Álamo) y Elena Rojas (Independiente).