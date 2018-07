IU propone crear un banco de recursos municipales para asociaciones

Lunes, 2 julio 2018

próximo pleno

Cuenca | ELDIAdigital.es

La iniciativa trata de regularizar y facilitar el trámite que ya existe para la cesión de sillas o escenarios que utilizan diversas asociaciones, sobre todo las vecinales para las fiestas de sus barrios. Y ampliarlo a otros recursos que puedan necesitar, como por ejemplo "videoproyectores, pantallas, portátiles, equipos de sonido, carpas, pizarras, soportes para exposiciones, y cualquier otro material que sea propuesto por las asociaciones y sea factible para el Ayuntamiento obtenerlo".

Desde IU sostienen que, "en el fomento de la participación ciudadana, desde el Ayuntamiento se debe de apostar por la cooperación social y la organización de la ciudadanía en asociaciones culturales, deportivas, sectoriales, de ocio, políticas, vecinales… Y muchos de estos grupos, además del mucho y buen trabajo que realizan en la ciudad, han sido capaces de mantener una actividad constante durante décadas y llegar a ser reconocidas por sus iniciativas. Y todo lo hacen sin ánimo de lucro con el único objetivo de juntarse y atender su proyecto grupal, salir de la individualidad y los asuntos particulares para trabajar por un bien común". "Es necesario apoyarles desde el Ayuntamiento", concluyen.

Laicidad

Por otra parte, IU propondrá al Pleno avanzar en la laicidad del Estado dentro de las competencias municipales, de forma que la corporación no muestre ninguna forma de sumisión ni veneración de personas o imágenes religiosas, que las tomas de posesión no se hagan más que ante la Constitución y no la Biblia, que el cementerio sea civil, y que se revisen las posibles inmatriculaciones de bienes por la Iglesia, haciendo además un listado de bienes exentos del pago del IBI.