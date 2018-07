ESPAÑA SIGUE (Por Eduardo Martínez Rico)

Lunes, 2 julio 2018

Ya me hubiera gustado empezar este artículo con la alegría de que España estuviera en cuartos de final. Desgraciadamente, no ha sido así, pero la vida sigue, España sigue, en todos los terrenos. Ayer vi el partido, por televisión, hasta que pude; luego tuve que seguir el partido por radio, desde el coche. Noté que me entristecía mucho el resultado.





Tuve que apagar la radio porque notaba que me afectaba mucho. Incluso después del partido me parecía que los conductores que me rodeaban en la carretera, en los semáforos, compartían mi tristeza. Ya cuando Felipe VI entraba a animar a los futbolistas al vestuario apagué la radio; era demasiada pena, y yo no quería soportarla.



Es sólo deporte, dirán algunos. Y tendrán razón, hasta cierto punto. Es sólo deporte, pero todo lo que rodea a este deporte, en un Mundial, hace que penetre en nuestras entrañas y en nuestros sentimientos.



Vendrán otras oportunidades, en fútbol y en otros deportes, otras victorias, y sólo hay que decir que no debemos dejar de trabajar y de entrenar para que éstas se produzcan, utilizando el deporte para todo lo bueno que éste puede servir, más allá de sí mismo, que ya es muchísimo.



España sigue. Sigue el trabajo, sigue la vida, sigue la familia, la amistad, todo lo importante que tenemos. Es verdad que ya no tendremos la emoción, la cita, de los partidos de la selección en el Mundial, aunque podremos disfrutar, con mayor objetividad y ecuanimidad, de los partidos de los demás equipos.



A mí este Mundial me ha ayudado. Me ha ayudado a reengancharme con el fútbol, aunque sea fundamentalmente el de selecciones, y por lo tanto a entender más y mejor a tantos millones de españoles que vibran con él constantemente.



Y me ha puesto en contacto, mayor, con la televisión, que veo poco y que no valoro mucho –creo que podría ser muchísimo mejor de lo que es-. Me gustaría escribir algún día un artículo sobre la televisión.



Me he divertido enormemente, también he sufrido, hasta el final, el final de España, con este Mundial. Podríamos haberlo hecho mucho mejor, creo que teníamos mucho más potencial, pero no debemos ser duros con nuestros jugadores o nuestro seleccionador. Aparte de circunstancias especiales, que todos conocemos, la realidad es que lo normal es que todos, en nuestros trabajos, ocupaciones y circunstancias, lo hagamos lo mejor que podemos. Y unas veces se llega más lejos que otras.



Esto lo sabe muy bien el deportista, aunque siempre se esfuerce. Yo ayer precisamente, mientras terminaban los penaltis en Rusia, iba a jugar al tenis. Unos días juegas mejor que otros, hay días en que no te sale absolutamente nada, hay días en que te sale todo. Y no sueles saber por qué, aunque luego puedes buscar razones y es posible que las encuentres.



Así es la vida.



Pero la vida sigue. España sigue. Seguimos.