IU en contra de una cuña publicitaria

Lunes, 2 julio 2018

RADIO LOCAL DE MORA

Toledo | ELDIAdigital.es

IU de Mora ha mostrado su rechazo ante la publicidad en la radio local de la localidad, cuya "responsabilidad y titularidad de la radio es municipal", del prostíbulo inaugurado el pasado 8 de junio, pues considera "inadmisible que se dé pábulo a un negocio que se lucra con la compra y alquiler de los cuerpos de las mujeres, tratándolos como mercancía, como meros objetos sexuales".



Varios vecinos y vecinas han hecho llegar a Izquierda Unida de Mora la cuña publicitaria del prostíbulo del pueblo que se llevaba emitiendo toda la semana en la radio local, ha señalado IU en un comunicado de prensa.



El Grupo Municipal de Izquierda Unida, en el Ayuntamiento de Mora, ya había alertado de este hecho en sesión plenaria, "rogando al equipo de Gobierno moracho, que tomase medidas para dicha cuña dejara de emitirse".



Izquierda Unida describe que en fue en ese momento cuando el alcalde de Mora, Emilio Bravo (PP), "manifestó su desconocimiento de estos hechos, facilitándose entonces, por parte de Izquierda Unida, el audio; a la vez que este se comprometía a tratar este asunto con la radio local pública para que se retirara la publicidad", al tiempo que añade que es una radio local que "es propiedad del Ayuntamiento de Mora y que está gestionada por una empresa privada".



La formación de izquierdas de Mora, volvió a recibir quejas y muestras de malestar por parte de vecinas y vecinos por el hecho de que se siguiera emitiendo la publicidad.



"Hemos vuelto a acudir al Equipo de Gobierno para que nos informen de las medidas que habían tomado y del porqué de la continuidad de la cuña", ha declarado Olvido Contento, concejal de IU en el Ayuntamiento de Mora.

Izquierda Unida señala que la respuesta obtenida la siguiente: "Se habló inmediatamente con la empresa adjudicataria de la radio y argumentó que es una empresa privada y como tal tiene libertad para gestionar como considere la publicidad que emite comprometiéndose a suavizar la cuña y a no renovar el contrato publicitario que termina en julio".



Partiendo de la "evidencia", según IU, de que la responsabilidad y titularidad de la radio es municipal, esta formación considera inadmisible que el Equipo de Gobierno "mire para otro lado y permita que Mora se vincule a publicidad que vende los cuerpos de las mujeres". "No queremos suavizar, porque no es una cuestión semántica lo que nos ofende, queremos erradicar la cosificación y la compra de nuestros cuerpo y por eso no entendamos admisible este tipo de publicidad. Las mujeres no somos un producto a consumir".



"Estamos hartas de machismo, de fiestas pornostar, y de prostitución. Queremos que en nuestro pueblo se nos trate de forma igualitaria y se nos proteja de estas agresiones. Exigimos, además, que se regule explícitamente la prohibición de publicidad machista y denigrante para la mujer en cualquier medio que dependa de la administración local", ha zanjado Olvido Contento.