María Dueñas destaca el "desgarro" de los inmigrantes al dejar su mundo y su familia

Martes, 3 julio 2018

Literatura

Ciudad Real | ELDIAdigital

Así lo ha aseverado en una entrevista la autora, que este miércoles presentará en València su última novela, 'Las hijas del capitán' (Planeta). En esta ocasión, narra una historia protagonizada por tres jóvenes españolas --Victoria, Mona y Luz Arenas-- que tienen que emigrar a Nueva York y que luchan para encontrar su camino. Se trata de "un tributo a las mujeres que resisten cuando los vientos soplan en contra y un homenaje a todos aquellos valientes que vivieron, y viven, la aventura de la emigración".

Dueñas ha asegurado que siente "una tristeza inmensa" cuando escucha, ante el gesto de España de acoger en el Puerto de València a los inmigrantes del 'Aquarius', comentarios que piden cerrar puertas. "Me parece una falta de solidaridad y de compasión", ha lamentado.

La escritora ha subrayado lo "desgarrador que es dejar tu mundo, a tu familia y la sensación de sentirte inmigrante en una tierra extraña en la que no conoces la lengua ni tienes referencias". "Es un concepto doloroso, dramático y complicado --ha proseguido-- que nadie hace por gusto; cuando alguien deja su país es porque lo necesita y su situación es insostenible y necesita que se le brindan todas las manos para que haga ese tránsito".

Y ha expresado: "Si con mi novela consiguiera sensibilizar a alguien de que nosotros también hemos sido ellos, de que ahora somos nuevos ricos pero hasta hace cuatro días éramos unos muertos de hambre, me daría por satisfecha".

El germen de 'Las hijas del capitán' nació hace tres años y en este tiempo la autora ha desarrollado una trama en la que se conjugan "historias de amor, mentiras y sueños por cumplir" en el telón de fondo del Nueva York de las primeras décadas del siglo XX.

Para reconstruir la gran urbe, se ha valido de tres fuentes principales: la "complicidad" del profesor James Fernández y el periodista Luis Argeo; el diario 'La Prensa', editado por José Camprubí, el cuñado de Juan Ramón Jiménez, que proporciona una información "maravillosa" de las colonias de habla hispana del momento; y los testimonios "emocionantes" y "conmovedores" de aquellos que vivieron la época como niños y hoy son nonagenarios y de sus descendientes y que han abierto con "enorme generosidad" su memorias y sus álbumes de fotos.

"NO ME DUERMO EN LOS LAURELES"



'Las hijas del capitán', de la que ya se está preparando la traducción al inglés y el lanzamiento en Estados Unidos, es la cuarta novela de María Dueñas y confirma el éxito conseguido con 'El tiempo entre costuras'. "La verdad es que cada novela vuelve a ser un proyecto igual de ilusionante; no me duermo en los laureles; las novelas hay que pelearlas una a una en todos los sentidos y me dejo la piel en cada una de ellas con la intención de seducir de nuevo a los lectores".

"Soy consciente de que el éxito de 'El tiempo entre costuras' me acompañará siempre pero a los lectores no puedes tenerlos engañados toda la vida con un solo éxito y me enorgullece que después de cuatro libros sigan ahí, es muy reconfortante", agrega.

María Dueñas (Puertollano, Ciudad Real, 1964) es doctora en Filología Inglesa. Tras dos décadas dedicada a la vida académica, irrumpió en el panorama literario en 2009 con 'El tiempo entre costuras'. Sus obras posteriores son 'Misión Olvido' (2012) y 'La Templanza' (2015).