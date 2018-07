Castilla-La Mancha contará al final con sólo dos equipos en Segunda

Martes, 3 julio 2018

Fútbol Sala: Segunda División

DEPORTES | El Día/LNFS 14:55 |

Además del Manzanares FS, el FS Talavera será nuestro segundo representante, puesto que según ha informado la LNFS el FSD Puertollano no se ha inscrito en la competición.

La Segunda División de la LNFS no tendrá tres representantes castellanomanchegos. Finalmente, el FSD Puertollano no ha cumplimentado su inscripción y no militará la próxima temporada en esta categoría. Tras su renuncia, la plaza vacante en Segunda División la ocupará el Noia Portus Apostoli. Por contra, el que si ha realizado todos los trámites ha sido el Manzanares FS, así como el recién ascendido Soliss Fútbol Sala Talavera, por lo que ambos estarán presentes como clubes LNFS en la Asamblea General el próximo 11 de julio.