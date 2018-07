Valentín: “Las promesas de Page no tienen ningún tipo de credibilidad en nuestra provincia"

Martes, 3 julio 2018

política

Ciudad Real | El Dia

La diputada regional y concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Tomelloso, Cortes Valentín, ha asegurado que las promesas de Page no tienen ningún tipo de credibilidad en la provincia y menos aún en Tomelloso”.

En rueda de prensa, se ha referido al anuncio de la licitación del proyecto del centro de salud en Tomelloso, una noticia que, según ha manifestado, llega con casi tres años de retraso ya que el anuncio del macrocentro de salud de más de 5 millones de euros es un runrún por parte de Page y los socialistas desde el inicio de la legislatura pese a que no se ha presupuestado dinero suficiente en ningún ejercicio.

Según ha afirmado, Page solo viene a Tomelloso a comer, a beber y a celebrar actos, como el del pasado 25 de junio, al que prácticamente no asistieron vecinos de la localidad y los pocos que asistieron tuvieron que ser avisados urgentemente desde Alcaldía para que la alcaldesa socialista “no hiciera un ridículo espantoso ante su jefe”. Valentín ha destacado que, en dicho acto, Page no dijo ni una sola palabra del inicio de las obras del centro de salud, ni de las listas de espera del hospital que no dejan de crecer, ni de los médicos que faltan en el hospital, ni de los servicios que ha privatizado o de los traslados que obliga a hacer a los pacientes a otras localidades para hacerse pruebas diagnósticas. Está convencida de que “se juntan más tomelloseros en una sala de espera de otros hospitales de la comarca tras ser derivados para hacerse una prueba diagnóstica que en los actos que celebra Page en Tomelloso”.

La también concejal popular ha recordado que Tomelloso “agoniza” con el PSOE en el Ayuntamiento, que la alcaldesa tiene abandonado el polígono SEPES y que las políticas del socialista Pedro Sánchez para los autónomos acabarán de dar la puntilla a los empresarios de la localidad.

“A PAGE SE LE VA DE LAS MANOS LA LISTA DE ESPERA DE DEPENDENCIA”

En otro orden de cosas, Cortes Valentín ha asegurado que a Page “se le va de las manos la lista de espera de dependencia”. En este sentido, ha indicado que actualmente hay 6.570 expedientes sin valorar en la Consejería, 8.593 personas en el limbo de la dependencia y 3.969 prestaciones perdidas; 60 plazas menos en residencias en mayo que en abril y 4.027 personas esperando una plaza en una residencia, de las que 690 esperan en la provincia de Ciudad Real.

La diputada regional ha denunciado también lo que está ocurriendo con las ayudas técnicas y ha afirmado que en muchos casos no sirven para nada y que incluso provocan accidentes. La semana pasada, la Plataforma por la Dependencia denunciaba que un niño gran dependiente se había caído por las escalera y que el 99% de las ayudas técnicas eran inútiles.

En cuanto a la plataforma, se ha hecho eco de una denuncia en la que se aseguraba que desde el entorno del PSOE están metiendo miedo a las familias de dependientes que se atreven a denunciar la desastrosa gestión que se está haciendo en materia de dependencia. Está convencida de que Page ha copiado las prácticas propias de los amigos de sus socios de Gobierno y que esa actitud es “inadmisible”.

DATOS DEL PARO DEL MES DE JUNIO

Cortes Valentín también ha analizado los datos del paro del mes de junio y ha indicado que la bajada del paro es una buena noticia para todos, sin embargo, se observa que, a nivel nacional, el número de parados bajó en junio en 89.968 desempleados respecto al mes anterior, su menor descenso en este mes desde 2011. En este sentido, ha deseado que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez apoyado por los radicales, comunistas y por los que quieren romper España no ponga fin a la inercia creada por el Gobierno del PP durante los últimos años y que no volvamos a los tiempos de Zapatero, aunque el hecho de que la cifra de creación de empleo recuerde a la de 2011 “nos pone la piel de gallina”.