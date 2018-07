En España se producen cada año 30.000 partos prematuros

Miércoles, 4 julio 2018

El asunto no ha tardado en saltar a la palestra informativa y ha suscitado toda clase de comentarios, especialmente en Twitter, a través de la cual el propio Pablo Iglesias ha agradecido la labor de los profesionales del hospital público que la han atendido. Sin embargo, son cada vez más los españoles que se decantan por la sanidad privada en estos casos. ¿Por qué? El último informe del comparador de seguros de salud Acierto.com arroja luz al respecto.

En concreto, casi el 40% de los españoles prefiere un seguro privado para gestionar su embarazo, hacer seguimiento de sus futuras gestaciones o las de su pareja. Entre los motivos que les llevan a hacerlo, la mayoría se decanta por ellas por la confianza en las elevadas competencias de los médicos que les atenderán. Otro de los motivos tiene que ver con la posibilidad de disfrutar de una habitación individual en la que tener mayor intimidad y descanso.

Algo más del 30% se refiere a la flexibilidad horaria de este tipo de servicio y la facilidad que esta conlleva a la hora de cuadrar las citas y revisiones con su actividad laboral. Y el 47% contrata estas pólizas para poder acceder a más consultas y ecografías que las que se incluyen en la Seguridad Social-.

29.000 partos prematuros al año

Si nos centramos en estas últimas y más allá de las coberturas mínimas, con un seguro privado la embarazada puede beneficiarse de pruebas adicionales como ecografías en 4D, test genético prenatal no invasivo, la posibilidad de conservar las células madre del cordón umbilical y hasta del cuidado post parto en el hogar. Esto resulta especialmente interesante en los embarazos múltiples y en aquellas situaciones en las que la paciente tiene riesgo de dar a luz antes de tiempo, tiene un parto complicado, etcétera.

Teniendo en cuenta que el número de bebés prematuros en nuestro país ha crecido hasta un 36% desde 1996, y que en la actualidad nacen hasta 29 mil al año solo en España, los números arrojados por el comparador no sorprenden. Además, el embarazo múltiple -como el caso de Irene Montero-, es uno de los factores que incrementa las probabilidades de sufrir un parto prematuro. De hecho, el 17% de los partos prematuros en España fueron mellizos o gemelos. Y es que el útero femenino está preparado para gestar un único bebé.

Afortunadamente, la supervivencia de prematuros en nuestro país con más de 28 semanas es del 95%. Para aquellos que nacen por debajo de esa edad gestacional se reduce al 65%, aunque los expertos estiman que es igualmente alta. En todo caso, el quid de la cuestión radica en el control durante el embarazo, que permite detectar cualquier anomalía precozmente y tomar medidas al respecto.

No obstante y como comenta Carlos Brüggemann, cofundador de Acierto.com, “conviene revisar siempre el periodo de carencia que se aplica al embarazo si todavía no tenemos un seguro de salud, es decir, el tiempo que ha de pasar desde que se contrata un seguro hasta que se puede hacer uso de él para casos como este”. Lo habitual es que este periodo varíe entre los 8 y 10 meses en función de la entidad aseguradora, aunque algunas sí cubren al menos el seguimiento y vigilancia de la gestación (no así el parto e ingreso hospitalario). Asimismo, existen variables que pueden anular la carencia, como que se trate de una situación urgente que ponga en peligro la vida del paciente o, justamente, si de da un parto prematuro.