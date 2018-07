Cuenca acoge el XVI Encuentro de Jóvenes Sordociegos de España

Martes, 3 julio 2018

del 2 al 6 de julio

Cuenca | ELDIAdigital.es

Mariscal, ha dado la bienvenida a todos los participantes y ha agradecido las palabras de Tania Izquierdo, delegada de la Comisión de la Juventud en Canarias y portavoz de este acto, quien ha destacado la presencia del Ayuntamiento; también ha agradecido la labor que realizan los monitores y guías y que se haya elegido a Cuenca como ciudad de celebración de dicho encuentro.

El primer edil ha recordado las posibilidades de la ciudad para dar rienda suelta a todos los sentidos, dadas sus características gastronómicas y naturales. De igual forma, el alcalde ha elogiado la labor que ejerce José María Martínez en el equipo de Gobierno: “Yo, tengo la suerte de estar rodeado de personas como él, Chema, quien tiene una discapacidad del 60%. Discapacidad física de nacimiento, sin embargo, ha sido una persona muy vinculada al deporte y a ayudar a las personas y colectivos con discapacidad desde hace 30 años.

De la misma manera, también ha expresado su profunda admiración por Sergio Aznarez, un joven conquense con autismo y ciego desde su nacimiento, circunstancias que no le impiden viajar en bicicleta desde Cuenca a Marruecos. “Sergio es un claro ejemplo de superación ante la adversidad. Canta en un coro y toca el piano. Además tiene oído absoluto, es capaz de escuchar varias notas musicales, identificarlas y repetirlas sin ninguna referencia. Es algo que si yo me lo propusiera el resto de mi vida a intentarlo no lo conseguiría”, ha declarado. A la vez que ha dicho que a la personas hay que valorarlas por lo que tienen y aportan a la sociedad y no por lo que les falta. Ha anunciado que se está terminando un plan de dinamización para las personas con discapacidad.

Por su parte, José María Martínez, ha considerado importante la presencia del alcalde en dicho acto, pues denota con ello preocupación y otorga importancia a los temas de discapacidad. En la misma línea, el concejal del Área de Atención a las Personas ha opinado que al ser el mismo una persona discapacitada desde nacimiento, está especialmente concienciado con toda la problemática de las personas con discapacidad.

Ha explicado que el Ayuntamiento está elaborando por primera vez un plan de actuación municipal para la discapacidad; existe además el Consejo Municipal de Integración, órgano de participación, donde están representadas todas las asociaciones.

Como culminación a su presentación, José María ha enfatizado: “Tenemos que articular los mecanismos para que ninguna discapacidad se quede fuera, porque el tema de la discapacidad es un tema de derechos humanos. Por lo tanto, tenemos y tenéis que tener acceso a cualquier actividad que pueda hacer cualquier persona”.