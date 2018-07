La IV edición de Corriendo a la Luz de la Luna reunió a más de 200 participantes

Miércoles, 4 julio 2018

GALERÍA DE FOTOS

DEPORTES | ELDIAdigital

El deporte se vuelve a convertir en uno de los mejores escaparates para Cuenca. Las pruebas de atletismo que se disputan en la ciudad atraen cada vez a una mayor número de personas y si a eso se le suma que los recorridos se realicen por parajes naturales de gran belleza como la Hoz del Huécar, el éxito está asegurado.

Eso es lo que se pudo comprobar el pasado viernes cuando el Club de Atletismo Cuenca organizó la cuarta edición de 'Corriendo a la Luz de la Luna'. Una prueba que a pesar de no ser competitiva está camino de convertirse en otra de las referencias conquenses que aúnan deporte y naturaleza.

Fueron más de 200 personas las que completaron el recorrido entre Palomera y Cueca, en total 214 y donde se impone la paridad ya que en esta ocasión la participación de mujeres y hombres estuvo muy igualada con 102 mujeres y 112 hombres.

Una prueba en la que no importa tanto la condición física como las ganas de superación, la determinación o las ganas de disfrutar de la naturaleza de una forma poco común. La organización propuso tres categorías diferentes para que nadie pueda quedarse fuera de vivir una experiencia única. La más numerosa en participación fue la de los 'andarines', que fueron los primeros en comenzar el recorrido y en el que tomaron la salida 107 personas.

Para quienes quisieron realizar el recorrido más veloz estaba la categoría de 'principiantes' con 50 participantes y finalmente, estaban los que quisieron medir las fuerzas y resistencia con un recorrido donde la dificultad estaba presente en varios tramos. Estos fueron 57 'experimentados' corredores los que completaron el recorrido de una forma mucho más rápida.

Todos ellos compartieron una experiencia única. Un circuito donde la naturaleza es la protagonista, con sendas donde el paso es obligado hacerlo en fila india. Tramos en los que el sonido de las aguas del Huécar invitan a la calma que se rompe con repechos y subidas que quitan el aliento, tanto por el esfuerzo como por las vistas que ofrece al culminar la subida.

Pero si algo caracteriza a esta prueba es su carácter nocturno. Los primeros en tomar la salida lo hicieron a las ocho de la tarde, cuando el sol comenzaba a declinar y poco a poco durante el recorrido la noche se impuso hasta la medianoche cuando estaba prevista el cierre de carrera.

Un oportunidad para ver cómo la luz va cambiando un paisaje que enamora. Comprobar el cambio de sonido dentro del monte y deleitarse con los aromas de la vegetación que poco deja de verse pero que está siempre presente.

La belleza del recorrido no merma con la puesta de sol ya que la luna, casi llena en su totalidad, iluminaba el camino y conforme los participantes se acercaban al tramo final se imponía frente a ellos la silueta de Cuenca con su característica iluminación para completar el recorrido en el Parador y tomarse un descanso recuperando fuerzas, compartiendo sensaciones con una de las mejores vistas de la ciudad.

Quienes participaron este año vivieron une experiencia intensa. Quienes no lo hayan hecho todavía, seguro que el año que viene tienen una nueva oportunidad. Yo, seguro que no me la pierdo.