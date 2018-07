Los alimentos de CLM conquistan la 'Gran Manzana'

Miércoles, 4 julio 2018

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX), apoya la participación agrupada de empresas de alimentos y vinos en la visita a la feria Summer Fancy Food Show 2018.

Fancy Food Show es un certamen organizado desde 1955 por NASFT, National Association for the Specialty Food Trade’s Fancy Food Shows (Asociación Nacional de Ferias de Especialidades Alimentarias y Productos Gourmet) que tiene lugar dos veces al año (Winter Fancy Food en San Francisco y Summer Fancy Food en Nueva York).

La Summer Fancy Food Show es la edición estival que cubre el mercado de la Costa Este, siendo ésta la exposición de productos gourmet y delicatessen más relevante y de mayores dimensiones de la Costa Este de los Estados Unidos. La pasada edición acogió a 2.600 expositores en 360.000 pies cuadrados, y contó con la participación de 57 países. Entre los visitantes pueden destacarse nombres como Whole Foods, Trader Joe’s, Zabar’s, Central Market, Starbucks, The World Residence at Sea, Dean & Deluca, Roche Bros., HEB Mexico, Wynn Las Vegas o JetBlue Airways.

Castilla-La Mancha tiene presencia en esta feria dentro del pabellón nacional español, donde exponen siete empresas de la región de diferentes sectores como el aceite de oliva (tres empresas de Toledo y una de Ciudad Real), conservas de alimentos preparados (una empresa de Toledo), snacks (una empresa de Guadalajara) y dulces (una empresa de Toledo). Además, se ha organizado una visita agrupada a la feria donde participan otras 5 empresas de los sectores vino (una empresa de Ciudad Real), queso (una empresa de Guadalajara y una empresa de Ciudad Real) y aceite (una empresa de Toledo y una empresa de Ciudad Real).

Estados Unidos sigue siendo el primer socio extracomunitario de España para el sector agroalimentario y el séptimo a nivel global (por detrás de Francia, Italia, Alemania, Portugal, Reino Unido y Países Bajos). Las exportaciones agroalimentarias españolas a EEUU llegaron a los 1.524 millones euros en 2017, habiendo crecido en el periodo 2016-2017 un 9 por ciento.