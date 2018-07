Vinos de las D.O. La Mancha, Valdepeñas y Manchuela se alzan con el oro en Fercam

Miércoles, 4 julio 2018

Por denominaciones de origen, La Mancha suma dos oros y tres bronces; Valdepeñas otros dos oros y un bronce; Manchuela un oro y una plata; mientras que vinos de las D.O. Ribera del Júcar y Uclés consiguen, respectivamente, una plata y un bronce. También hay premios para Vinos de la Tierra de Castilla y para un ecológico. En esta edición han participado 110 muestras de 34 empresas vinícolas de Castilla-La Mancha.

Según el fallo del jurado, hecho público este miércoles en la jornada inaugural de Fercam, en la categoría vinos blancos la medalla de oro es para el joven airén 2017 ‘Matices’ (DO La Mancha), de la Cooperativa Nuestra Señora de la Paz de Villarta de San Juan. El ‘Castillo Aresán’ chardonnay 2017 (Vino de la Tierra de Castilla) de Bodegas Aresán de Villarrobledo, gana la medalla de plata; y el chardonnay 100% ‘Tomillar’ 2017 (DO La Mancha) de la Bodega y Almazara Virgen de las Viñas de Tomelloso, la de bronce.

En la categoría de rosados, el ‘Bobal’ 2017 (DO Manchuela) de Bodegas Villavid, de Villarta (Cuenca) consigue la medalla de oro. La de plata es para otro Manchuela, el ‘Hoya Montés’, un bobal de la cooperativa San Antonio de Padua de Villalpardo (Cuenca). El bronce lo logra el ‘Yugo’ rosado garnacha tempranillo selección 2017 (DO La Mancha) de Cristo de la Vega, de Socuéllamos.

Los mejores tintos jóvenes son ‘Corcovo’ tempranillo 2017 (DO Valdepeñas), de Bodegas Mejía e Hijos, de Valdepeñas, que gana el oro. La plata es para el vino ecológico ‘De fiesta’, syrah de Isidro Milagro, de Manzanares, bodega que también obtiene el bronce en esta categoría con ‘Cal y canto’ tempranillo (Vino de la Tierra de Castilla).

En tintos de crianza, el primer premio de Fercam 2018 lo recibe ‘Gran Tomillar Alta Expresión 2015’ (DO La Mancha) tempranillo 100% de Virgen de las Viñas, de Tomelloso. El ‘Pago Peñuelas’ (Vino de la Tierra de Castilla), tempranillo 2016, de Vinícola de Castilla, de Manzanares, se alza con la medalla de plata. La de bronce se entrega, ex aequo, a ‘Solmayor’ (DO Uclés) crianza 2013 de la cooperativa La Soledad de Fuente de Pedro Naharro (Cuenca); y a ‘Símbolo’ (DO La Mancha) crianza 2014 tempranillo de Bodegas Símbolo de Campo de Criptana.

Bodegas Megía e Hijos, de Valdepeñas, repite medalla de oro en esta edición gracias al ‘Corcovo’ tempranillo reserva 2014 (DO Valdepeñas), que gana también en tintos de reserva. La plata es para un vino de la DO Ribera del Júcar, el ‘Teatinos Claros de Cuba’ tempranillo 2014, de cooperativa Purísima Concepción, de Casas de Fernando Alonso (Cuenca). El bronce es para el ‘Viña Albali Reserva’ (DO Valdepeñas), tempranillo 2012 de Félix Solís Avantis, de Valdepeñas.

Félix Solís logra la medalla de oro en la categoría de espumosos con el ‘Viña Albali Brut’, elaborado con chardonnay, airén y viura. La plata es para ‘Lahar’ brut nature, con uva moscatel de Alejandría y macabeo, de bodegas Naranjo, de Carrión de Calatrava. Finalmente, la medalla de bronce de espumosos es para el ‘Theresa’ moscatel 2016 de Explotaciones Hermanos Delgado, de Socuéllamos.

Estas medallas se entregarán en el acto de clausura de Fercam el próximo domingo 8 de julio a las 13:00 horas en el salón de actos del Pabellón de Muestras.