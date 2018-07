Ganemos denuncia que una única empresa se ocupe del mantenimiento del Servicio de Incendios

Así lo ha manifestado este miércoles el concejal de Ganemos, Héctor García, quien ha afirmado que desde los últimos 16 años la empresa Pedro Haro tiene la exclusividad de las obras y ello ha provocado que entre contratos menores y convalidaciones de crédito "haya facturado por un monto que suma 531.000 euros", según ha informado Ganemos en una nota de prensa.

Héctor García ha indicado que "puede parecer que no es una cantidad excesivamente elevada pero el problema no es la cantidad sino la forma de proceder", ya que "cuando uno hace obras en su casa con su dinero puede hacer lo que quiera y llamar al pintor o al albañil de confianza, pero cuando se trata de dinero público no se puede recurrir siempre a la misma empresa, porque eso es favorecer a una y discriminar a otras que podrían también realizar ese trabajo".

El concejal ha indicado que tanto en comisión informativa como en el pleno se ha preguntado a los concejales del PP sobre los motivos por los que no se corrige este proceder, que no sólo se da en el Servicio de Extinción de Incendios, "sin que hasta la fecha se hayan pronunciado al respecto".

"Reprochamos al equipo de Gobierno que permita y consienta que se realicen contratos menores de mantenimiento de forma recurrente y periódica, troceando trabajos para evitar recurrir a un contrato mayor, con publicidad, transparencia y al que podrían concurrir más empresas", ha continuado.

Además, Héctor García se ha referido a que cuando la empresa Pedro Haro se ha presentado a alguna licitación de una obra de mayor envergadura en el Parque de Bomberos, ha quedado excluida porque su precio era muy superior al resto, "lo que nos hace preguntar si cuando realiza trabajos sin contrato también los cobrará caros".

Por último, Ganemos Albacete ha exigido al equipo de Gobierno que se abra un expediente informativo para que se investigue y expliquen las razones "por las que se mantiene esa irregularidad", a la vez que han propuesto que se realice un contrato mayor de mantenimiento y obras menores para todo el Ayuntamiento "para unificar criterios, garantizar la calidad y la mejora de los servicios prestados, evitando así que cada servicio vaya a lo suyo".