El Defensor del Paciente sugiere a los clientes de iDental que se realicen las pruebas de VIH y hepatitis C

Miércoles, 4 julio 2018

Salud

Albacete | ELDIAdigital

La Dra. Curull explica que en odontología estamos expuestos a una amplia variedad de microorganismos y si no se toman las medidas preventivas necesarias pueden producir enfermedades infecciosas graves

La asociación El Defensor del Paciente, en declaraciones de su presidenta, ha aconsejado a todos los clientes de las clínicas iDental que se realicen las pruebas de VIH y hepatitis C ante la falta de limpieza de los centros mientras estos permanecieron abiertos.

Al respecto, Clínica Curull, expertos en odontológica avanzada y salud bucodental, alerta de la importancia de acudir siempre a una clínica dental de confianza para evitar riesgos innecesarios. Su directora médica, la Dra. Conchita Curull declara que “las clínicas que no respetan los protocolos de esterilización de los materiales y espacios en los que trabajan están poniendo en serio riesgo la salud de sus pacientes y profesionales. En la práctica clínica estamos expuestos a una amplia variedad de microorganismos y si no se toman las medidas preventivas necesarias pueden transmitirse y producir enfermedades infecciosas graves como la hepatitis B y la C, VIH o la tuberculosis”.

La doctora explica que “estas enfermedades pueden transmitirse por contacto directo con sangre, fluidos orales y otras secreciones; contacto indirecto con instrumentos, superficies y equipos dentales contaminados; y por transmisión aérea a través de microgotas que se generan al hablar, toser y que contengan sangre o secreciones contaminadas. Por ello es fundamental trabajar en un ambiente aséptico y respetar de manera escrupulosa el ciclo de esterilización de todos los materiales para cada paciente”, concluye.