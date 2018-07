Las infantiles del Ciudad de Nara, séptimas en el Campeonato de España

Sábado, 7 julio 2018

Polideportivo: Fútbol Sala

DEPORTES | El Día 08:10 |

Las toledanas cumplieron con nota en tierras gallegas, aunque no pudieron luchar por el título.

Las Infantiles del Ciudad de Nara participaban en su segundo campeonato de España Infantil femenino de clubes consecutivos en la tercera temporada de vida de la sección. Tocaba desplazamiento largo a Poio Pontevedra para medirnos en el grupo a las campeonas de Galicia , Madrid y Cataluña .

El primer partido sería frente a las anfitrionas de Poio que se adelantaron en el marcador pero en la segunda parte con goles de Jimena e Irene las rojinegras se adelantarían sin embarga a falta de un minuto para el final un disparo lejano imparable ponía las tablas en el marcador. La segunda jornada comenzaba pronto con el enfrentamiento ante San Fernando de Henares a la postre Campeón de España.

El equipo madrileño empezaba atrás buscando la contra y en la primera que tenían, gol para las madrileñas , el resto de la primera parte fue un acoso y derribo de las chicas del Nara contra la portería de San Fernando pero el resultado no se movió. La segunda parte empezaba como la primera con gol en el primer minuto de las naranjas que ponía el 2-0 , lejos de venirse arriba las del Nara acusaría el golpe y en una pérdida San Fernando sentenciaba poniendo el 3-0 . El resto del segundo tiempo fue un quiero y no puedo pero las toledanas no consiguieron recortar distancias .

Ya en el último partido sin ninguna esperanza de competición para las rojinegras mientras que las catalanas de PALAU necesitaban golear y esperar un favor de Poio . Comenzaba el partido muy igualado pero pronto esa diferencia de tensión hizo a las catalanas irse al descanso 2-0 con dos autogoles del Nara. La segunda parte fue un monólogo de las de PALAU que acabaron goleando 6-0 . A pesar de no conseguir llegar a la final se sacaron buenas conclusiones con un equipo plagado de primer año y Alevines que dieron en todo momento la cara .