Ahora Guadalajara denuncia la reducción en las ayudas para la compra de material escolar

Jueves, 5 julio 2018

política

Guadalajara | El Dia

Según señala la formación en nota de prensa, "es lo que se desprende tras la aprobación el martes en Junta de Gobierno Local del expediente de convocatoria de ayudas de apoyo a la educación, que fija la cuantía para este año en 70.000 euros, cuando el curso pasado se reservaron 200.000 euros.

La concejala de Ahora Guadalajara Susana Martínez ha lamentado la minoración de estas ayudas para la compra de material escolar: "El año pasado el alcalde anunció a bombo y platillo 200.000 euros de ayudas, con ruedas de prensa y campañas de publicidad en todos los medios locales; y este año ha decidido reducirlas en un 65%".

"En 2018 las ayudas de material escolar descienden hasta 70.000 euros, 130.000 euros menos que el año pasado, evidenciando que el gran anuncio de entonces de Antonio Román era meramente publicitario y que no estaba pensado para mantenerse ni para cambiar la realidad de las familias que más lo necesitan", ha proseguido Martínez.

La edil de Ahora Guadalajara ha comentado también que si desde el Consistorio "queremos garantizar unos condiciones de igualdad de oportunidades para todos los menores, las ayudas no pueden ser solo anuncios y titulares, tienen que llegar a las casas, servir para mejorar las oportunidades de los niños y niñas de Guadalajara". "Somos una ciudad 'Amiga de la Infancia', pero además del sello de Unicef tenemos que tener políticas que incidan de una forma real en la población infantil", ha dicho.

80% SIN GASTAR

Desde Ahora Guadalajara han afirmado que el año pasado el equipo de Gobierno se dejó sin gastar el 80% de los fondos. Así, de la cantidad global anunciada y reservada de 200.000e uros, "el Partido Popular solo gastó 40.000 euros".

"Se gasta dinero en publicidad y en horas extras del personal municipal para que tan solo lleguen a las familias 40.000 euros de los 200.000 anunciados. Publicitan, difunden, generan expectativas, pero después el equipo de Gobierno no es capaz de materializar esas ayudas, de hacer que lleguen a la población que lo necesita", ha continuado Martínez, que ha recordado que de las 717 solicitudes tramitadas del año pasado "más del 30% fueron denegadas".

La formación critica, asimismo, "la indefinición de a quién van dirigidas" las ayudas, "la amplitud en los criterios" o "los márgenes de renta", lo que hacen que sean unas "ayudas difusas", donde no está muy claro "a qué población van enfocadas y qué situaciones queremos paliar", según Martínez.

Además, denuncian situaciones concretas, como que el equipo de Gobierno "vuelva a insistir en la convocatoria en poner como requisito indispensable" para becar los estudios universitarios "estar matriculado en un curso completo y haber obtenido una nota media de al menos un 7 en los años anteriores". "Se valora la excelencia académica para obtener unas ayudas a material escolar que no superan los 300 euros, cuando el precio de la matrícula, de los créditos, no permite en ocasiones matricularse de cursos completos, y tener una media de notable supone una estabilidad que no todos los hogares pueden garantizar", ha argumentado Martínez.