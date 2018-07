El PSOE reclama a Román una senda peatonal y ciclista para dinamizar la finca de Castillejos

Jueves, 5 julio 2018

política

Guadalajara | El Dia



“Es vital, esencial, urgente y necesaria para que la finca cumpla de verdad los objetivos para los que fue donada por Emilio Meneses, que es servir de lugar de ocio y de esparcimiento, y también conocimiento medioambiental para los vecinos y vecinas de la ciudad”, ha asegurado.

Esta conexión figuraba en los programas electorales de distintos partidos –incluido el PP y también el PSOE– en las pasadas elecciones municipales. De hecho, incluso formaba parte de la memoria que el Ayuntamiento presentó a la convocatoria de fondos europeos Edusi. Sin embargo, esta propuesta –que fue una de las aprobadas–, fue transformada después de manera unilateral por Román y la senda quedó excluida de la actuación prevista, que se limitará al tramo de río comprendido entre el puente árabe y el puente de Los Manantiales. “Se va a construir un parque en una zona donde ya hay otro parque, mientras que se ha eliminado totalmente la posibilidad de dar un acceso a Castillejos”, ha lamentado el viceportavoz socialista.

A las dificultades para llegar a la finca de una forma fácil y segura se une el abandono en que se encuentra sumida. En el año 2014, el Ayuntamiento adjudicó la gestión de la finca a una empresa que recibe 92.000 euros anuales por encargarse del mantenimiento y también de la organización de actividades que deberían haber servido para dar a conocer la riqueza medioambiental de la zona y para ofrecer un lugar de ocio y esparcimiento en plena naturaleza, apenas a cuatro kilómetros del centro de la ciudad. Cuando está a punto de vencer el contrato, es evidente que los objetivos no se han cumplido ni de lejos.

Así, aunque el plan de dinamización establecía la posibilidad de organizar campamentos urbanos durante el verano, en los tres veranos anteriores no ha habido ninguno y tampoco lo habrá este año. Igualmente, estaban previstas actividades de multiaventura (piragüismo, escalada, tirolina, tiro con arco…) pero la realidad ha demostrado que no se ha ofrecido ninguna en todo este tiempo. Tampoco ha habido actividades medioambientales, salvo de manera muy esporádica y siempre promovidas por empresas privadas, ni hay un merendero o kiosco que haga más cómoda la estancia.

Maleza y árboles secos

Por otro lado, el mantenimiento general de la finca “es manifiestamente mejorable”, ha afirmado Cabeza esta mañana a las puertas del recinto. “Los terrenos están a merced de la madre naturaleza como se puede comprobar a simple vista”, ha señalado. En efecto, a la maleza que prolifera por todas partes se unen cantidad de árboles secos y caídos, que no solo ofrecen una imagen nada atractiva, sino que también suponen un riesgo de accidente o de incendio.

“Es lamentable que cuatro años después de la adjudicación, la finca esté en una situación tan lamentable, siga siendo desconocida por la mayoría de los vecinos y vecinas de la ciudad y quienes la conocen no saben si allí hay alguna actividad”, ha recalcado el responsable socialista. En su opinión, “el problema de Román es que solo sabe gestionar a golpe de talonario”, y se limita a entregar la gestión de los servicios municipales a empresas privadas para después desentenderse completamente de ellos.

“La manida colaboración público-privada no garantiza el éxito por sí sola. La administración tiene que implicarse. O el propio Ayuntamiento se hace cargo de fomentar actividades y de ponerse a trabajar codo con codo con la empresa que lo gestiona y con otras, o esto no va a dejar de ser una zona inundada de maleza y arbolado seco, pero para nada una finca municipal que debería gozar de un esplendor, un dinamismo y una vida que ahora no tiene”, ha advertido.