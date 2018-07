El PP: un niño con zapatos nuevos

Viernes, 6 julio 2018

El Partido Popular anda estos días como un niño con zapatos nuevos. No es para menos. Acaba de estrenar un proceso de primarias que supone una apertura a las bases, a la ciudadanía y por tanto a la realidad. Todas estas iniciativas hay que valorarlas y aplaudirlas con independencia del resultado.

No faltan las críticas que aseguran que este proceso se ha quedado corto y que ha levantado poco interés entre las propias bases del PP por la escasa participación. No estoy de acuerdo con ellos, pero hay que respetar todas las opiniones.

Claro que el proceso de primarias se podría haber hecho mejor, más abierto, con más debate y con mayor participación. Pero a todos nos hubiera gustado que nuestros hijos se hubieran puesto de pie y andado sin titubear, sin tropezar. Seguro que nos hubiéramos ahorrado más de un dolor de riñones. Pero para evitar caídas en el futuro todo tiene que hacerse a su debido tiempo. La apertura total en el principal partido de España llegará pero hay que recordar que el camino más largo se comienza con un primer paso.

Y es que a pesar de llevar 40 años viviendo en democracia parece que no hemos aprendido lo que significa. Durante los días de campaña 'popular' cada dirigente se ha manifestado a favor del candidato que le parecía mejor. Todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Pero me chirriaba en los oídos cuando se les preguntaban qué pasaría si no ganaba su candidato. Para mí la respuesta es obvia; Nada.

La democracia consiste en que cada uno pueda manifestar su opinión, votar a quien quiera y que sea cual sea el resultado eso no tenga consecuencias. Insinuar que un líder político por haber perdido unas primarias, o apoyado a un candidato que lo haya hecho, no está legitimado para seguir en el cargo, es tan grave como justificar que por ganar una elecciones sólo se gobierna para quienes le han votado.

Por lo tanto, Soraya y Pablo tienen ahora otro camino que recorrer, con una primera etapa en el Congreso del día 20 y 21 de julio, y después para unir a un partido poco acostumbrado a las distensiones internas.

Algunos pueden caer en la tentación de sentirse como Dorothy después de ponerse los zapatos de rubí y comenzando a recorrer el camino de baldosas amarillas. Pero deben recordar que el camino no se puede hacer sólo y que elegir bien al espantapájaros, al león o al hombre de hojalata puede determinar si se llega al final con éxito o si por el contrario los zapatos nuevos terminan provocando ampollas.