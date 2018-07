¡YO NO AGUANTO ESTE SIN DIOS! (Por Carlos Pedrosa, UGT)

Viernes, 6 julio 2018

OPINIÓN | ELDIAdigital

Decía Saza casi al final de “Amanece que no es poco” y lo digo yo, si me permiten la cita y lo espontaneo de la reflexión, en torno a los territorios de las Españas. Aclarar que desde 1979 que se aprobaron los primeros estatutos de autonomía; sin negar avances en otras cuestiones fundamentales y remarcando que no coincido en modo alguno con ese 22% de ciudadanos que según el CIS crece y no desean autonomías; la realidad es que los mismos territorios que entonces estaban a la cabeza en PIB, renta per cápita, desarrollo industrial, infraestructuras…siguen a la cabeza y los de cola, a la cola. El Norte en el Norte y el Sur en el Sur.