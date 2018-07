LA TARDE (Por Eduardo Martínez Rico)

Viernes, 6 julio 2018

BLOGS | ELDIAdigital





El bloguero está cansado, pero tiene una idea muy positiva del cansancio: el cansancio es una energía que, tras lo que llamamos descanso, está lista de nuevo para ser utilizada. En el fondo, piensa, es la misma energía, una energía renovable.



La tarde ha venido con sus calores, sus gentes presurosas, sus libros, sus músicas, sus deportes.



Al bloguero le gustaría decir o escribir una genialidad, pero no se le ocurre. Tal vez las verdaderas genialidades se agazapan en la vida cotidiana, en la escritura cotidiana. Desde luego si uno no hace, no hace nada, no llega uno a la genialidad, que tal vez no sea otra cosa que subjetividad.



Desde luego si uno no hace, no hace nada, no llega a ninguna parte. A ningún progreso.



Durante mucho tiempo no creí en los genios. Ahora sí que creo. Recuerdo que Francisco Umbral decía que hasta el genio era cuestión de insistencia.



Los fans de la selección española, desde que fue eliminada, nos hemos quedado huérfanos. Vemos el fútbol, seguimos viendo algunos partidos del Mundial, pero no es lo mismo.



Esperemos que arreglen la situación y levanten el equipo; muchos millones de personas lo están deseando, y seguro que no sólo en España.



El verano ha llegado, con sus esperanzas, sus acontecimientos, sus tedios a veces, sus lentos retornos a algunas de las cosas que más amamos.



Yo iré a Puentedeume, en La Coruña, un pueblo y una zona, la de la Ría de Ares, que amo desde muy niño, casi desde siempre. Allí hace más fresco, allí llueve más, allí son normales los cielos nublados, grises, llenos de plomo.



Me gusta mucho escribir en Galicia, me inspiro mucho. Hay serenidad, sosiego, todo busca volcarse en la página. Expresarse, en los más diversos géneros. La intención que tengo es la de seguir alimentando el blog desde allí. En agosto tengo previsto presentar mi novela Confesión en Cabañas, muy cerca de Puentedeume, en el Club Marítimo La Penela. “Una novela gallega” para presentarla en Galicia.



Vuelvo con ella a uno de mis hogares.