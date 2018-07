El PP critica la ORA y el Ayuntamiento responde que quiere hacerla gratis por la tarde en agosto

Viernes, 6 julio 2018

Gamarra ha denunciado que "el afán recaudatorio de la alcaldesa de Toledo ha tocado techo", pues "no tiene suficiente con que Toledo sea la segunda ciudad de España que más impuestos municipales paga, sino que se ha propuesto situarnos a la cabeza por delante de Carmena y Colau".

"Si Tolón no deja de cobrar la ORA en las tardes del mes de agosto como prometió hace más de un año, es porque no le da la gana. Que no se esconda en afirmar que la adjudicación del nuevo contrato está en los tribunales y hasta que no se resuelva no puede dejar de cobrar, porque es absolutamente falso", ha manifestado López Gamarra que ha explicado que la ORA es una ordenanza municipal, "no un impuesto" y como tal la alcaldesa convocando la Comisión de Movilidad y luego elevándola al Pleno, "se puede variar, como ha hecho cuando ha querido con varias ordenanzas este año".

En opinión de López Gamarra, Tolón "ha vuelto a tomar el pelo y engañar a los vecinos con falsas promesas sobre los impuestos y las tasas". "Tolón también llevó en su programa electoral que bajaría la ORA a los residentes un 75% en la legislatura y ni lo ha hecho ni lo va a hacer. Y lo mismo va a pasar con las tardes de agosto, que también se tendrá que pagar la ORA", ha informado el PP en nota de prensa.

De su lado, el concejal de Movilidad, Juan José Pérez del Pino, ha asegurado que el Gobierno local está trabajando para que se pueda aplicar la gratuidad de la ORA en las tardes de agosto "en beneficio de los vecinos de la ciudad a pesar de que no se haga efectiva la nueva adjudicación de este servicio pendiente de una resolución judicial".

El responsable municipal ha explicado que se están manteniendo reuniones para alcanzar este acuerdo con la actual concesionaria teniendo en cuenta lo que marca la normativa, "porque este Gobierno no hace las cosas cómo le da la gana, trabaja con absoluto respeto a la legalidad y el rigor necesario ya que el Ayuntamiento es la empresa de todos y no nuestro cortijo particular, como a veces piensan algunos dirigentes del PP sobre las administraciones locales", ha añadido.

Por otro lado, ha pedido al "señor Gamarra" que no sea "tan pretencioso" y no se atribuya una representación que no le corresponde, la de todos los toledanos. "Como mucho representará a los que le han votado", ha dicho el concejal de Movilidad, refiriéndose así a cuando en sus comparecencias habla en boca de todos los habitantes de la ciudad, ha informado el Ayuntamiento de Toledo en nota de prensa.

También le ha recordado que el equipo de Gobierno está trabajando por todos los toledanos y que es precisamente "este equipo de Gobierno" el que introdujo en el pliego de la ORA la gratuidad de las tardes de agosto en verano y la extensión de la protección de la zona verde en el Casco Histórico.

"Si por el momento ambas medidas no se han llevado a cabo es porque el proceso de adjudicación está pendiente de una resolución judicial, lo que está impidiendo la aplicación del nuevo pliego de condiciones", ha manifestado Pérez del Pino. Es por ello, que el Ejecutivo local trabaja para que esa gratuidad se lleve a cabo en previsión de que no hubiera nueva empresa concesionaria antes del verano.