Argamasilla agradece sus servicios a Francis Ruiz, jefe de la Agrupación Local de Protección Civil

Sábado, 7 julio 2018

relevo

Ciudad Real | ELDIAdigital.es

“La verdad es que no ha sido una decisión fácil, ha sido bastante dura de tomar, muy meditada pero lo mejor es dar el relevo a una persona que en este momento se pueda dedicar más de lleno que yo, porque el cuerpo ha crecido mucho, cada vez se prestan más servicios y no solamente aquí sino que nos llaman de otras muchas poblaciones”.

Así lo apuntaba el popularmente conocido entre sus paisanos como Francis, para quien esos condicionantes junto con su trabajo a turnos, le impiden seguir dedicando tiempo a esta labor voluntaria ni seguir sacrificándolo en detrimento de su familia, que por todas estas circunstancias menos tiempo han podido compartir todos juntos.

Ruiz Mohedano tiene de siempre una intachable trayectoria de servicio a los demás, tal y como así lo ilustra su vinculación a esta Agrupación Local en sus casi 18 años de existencia, dado que ya fue copartícipe voluntario en la fundación del cuerpo que tenía lugar allá por el año 2001.

En sus recuerdos tiene frescos momentos imborrables, “unos buenos, otros no tanto, aunque por fortuna no hemos tenido tampoco ningún incidente de los que se pueda considerar grave, pero sí alguna cosilla de esas que la gente no se entera y es bueno, atendiendo sobre todo temas de salud pero por suerte nada de gravedad y esperemos que así siga siendo”, apunta.

Sí tiene muy claro que “me he esforzado lo máximo que he podido, dedicándole mucho tiempo pero que, como digo, ahora necesita de alguien que tenga más tiempo disponible”, apunta el hasta ahora responsable de ese voluntariado que ahora mismo integran en la población rabanera quince efectivos.

Jacinta Monroy, a quien acompañó en el encuentro el teniente de alcalde Jesús Ruiz, subrayó que la labor de Francisco Antonio Ruiz en tantos años “ha sido muy de agradecer, porque ha realizado también labores formativas, ha coordinado la ayuda en aquellos casos de emergencia que lo hemos podido necesitar, además de apoyo en momentos lúdicos en el pueblo, en las procesiones,… son tantos los cometidos de Protección Civil que hay veces que no somos conscientes de todo ello”.

Un agradecimiento que Monroy Torrico ha hecho extensivo a toda su familia, porque “esa entrega ha implicado tantas veces de momentos en los que el resto nos divertimos mientras ellos están trabajando y organizando el operativo, incluso a pesar incluso de la ingratitud de algunos sin darse cuenta de la labor que están realizando”.

Por eso la regidora rabanera reconoce que “a la sociedad le queda avanzar y pensar más allá, reconociendo la entrega del voluntariado en general y de los miembros de nuestra Protección Civil en particular, algo que se ha conseguir fomentando valores como la solidaridad ya desde la escuela, desterrando así tantos egoísmos recalcitrantes como arrastra nuestra sociedad”.

Jacinta Monroy, quien no dudó en trasladar con sus palabras la gratitud de toda la ciudadanía de Argamasilla de Calatrava, añadió ante Ruiz Mohedano que “debes sentirte muy satisfecho de lo bien que has trabajado y esforzarte a todos los niveles, en especial en esa dificultad que entraña liderar equipos, más en este caso en que no se están remunerados”.