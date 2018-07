C-LM quiere blindar con Ábalos los grandes proyectos de autovías en esta legislatura

Sábado, 7 julio 2018

En una entrevista con Europa Press, García Élez ha reconocido que "a nadie se le escapa" que son proyectos que requieren de una larga tramitación y en esta legislatura, con sólo dos años por delante, sólo da tiempo a "trabajar en que haya una voluntad política" para acometer estas infraestructuras.

"Somos conscientes del poco tiempo, pero sí que queremos que se queden recogidos los compromisos de que se empiece a trabajar, de que los estudios finalicen y que se cumplan los plazos", ha dicho la consejera, añadiendo que las reivindicaciones en materia de Fomento desde Castilla-La Mancha seguirán vigentes ante el nuevo Gobierno socialista en La Moncloa.

Estas peticiones pasan además por exigir el cumplimiento de la ejecución de las cantidades recogidas en los Presupuestos Generales del Estado en vías como la A-32 entre Albacete y Linares; la A-40 para unir Ocaña con Toledo; la autovía Toledo-Ciudad Real; la conexión de Cuenca con Albacete; o la autovía de La Alcarria que ha de unir la A-3 con la A-2 en la provincia de Guadalajara.

Para la titular de Fomento hay "una necesidad imperiosa de que el Gobierno actúe de verdad", por lo que trasladará al ministro José Luis Ábalos todas las necesidades en materia de comunicaciones que requiere la región.

"Le trasladaremos la necesidad de que Toledo esté conectada con Ciudad Real, necesitamos una clara definición de la A-43 y queremos inversión para la carretera nacional N-430, que tiene problemas de siniestralidad", ha reparado García Élez.

García Élez ha ofrecido datos sobre la inversión destinada desde las arcas autonómicas a la reparación y mantenimiento de carreteras de competencia regional, indicando que se ha actuado en un total de 357 kilómetros por importe de 171,5 millones de euros, cuando en toda la legislatura pasada sólo se invirtieron 40 millones para 230 kilómetros.

EL FERROCARRIL TOLEDANO, ENTRE LAS EXIGENCIAS

Otro de los extremos que García Élez quiere poner encima de la mesa de José Luis Ábalos es la necesidad de inversión para mejorar la línea de tren convencional entre Madrid y Talavera de la Reina para así evitar "ser todas las semanas portada de periódico" por incidencias en este trayecto.

"Necesitamos que se tome en serio el tren convencional. La discusión no es sólo si llega el AVE o no. No podemos permitir que esta línea siga muerta", ha indicado García Élez.

Así, ha recordado que la principal reclamación en este sentido desde Castilla-La Mancha pasa por solicitar la retirada de fondos destinados al proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la provincia de Cuenca para acometer actuaciones en esta línea. "Lo seguiremos pidiendo al nuevo ministro".

EL PROYECTO DE PUY DU FOU, "EL MÁS TRANSPARENTE"

Agustina García Élez se ha referido también a la tramitación del Proyecto de Singular Interés del parque temático impulsado por la empresa francesa Puy du Fou en Toledo, asegurando que se trata de un proceso "transparente y casi retransmitido minuto a minuto".

La nueva fase de exposición pública tras la anulación del POM de Toledo, ha recordado, "incluye muchas de las alegaciones presentadas" para mejorar el texto.

Toda vez que se cumpla el nuevo plazo de exposición pública y se valoren las nuevas alegaciones, ha explicado, será su Consejería la que remita al Consejo de Gobierno el texto para su aprobación definitiva y dar luz verde al comienzo de las obras.