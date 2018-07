Salvador Sobral, Kenny Garrett y Al Di Meola protagonizan un fin de semana de jazz en el Palau de la Música de Valencia

Sábado, 7 julio 2018

MÚSICA | Judith Mateo

El cantante Salvador Sobral debuta este sábado, 7 de julio, en el Palau de la Música de València para presentar al público valenciano y dentro del XXII Festival de Jazz su trabajo 'Excuse me', un disco que se configura como un viaje que empieza en el jazz y que tiene influencias de la bossa nova y de América Latina, detalla el coliseo en un comunicado.

El joven portugués es una de las "grandes promesas" de la escena musical internacional, que ganó en 2017 el Festival de Eurovisión representando a su país con 'Amar pelos dois', tema escrito por su hermana Luisa y que obtuvo la máxima puntuación de la historia del certamen.

Formado en el Taller de Músics de Barcelona, en la música de Sobral hay influencias de bossa nova, músicas populares latinoamericanas y un histórico del jazz, el trompetista y cantante Chet Baker, de quien se confiesa admirador.

Salvador Sobral estará acompañado en este certamen por músicos de jazz portugueses como Júlio Resende (piano, arreglos), André Rosinha (contrabajo) y Bruno Pedroso (batería).

GARRETT Y DI MEOLA

El domingo 8 estará marcado por la única actuación doble del Festival: Kenny Garrett y Al Di Meola. El primero fue uno de los alumnos aventajados de Miles Davis y es ganador de un Grammy en 2010 al mejor álbum de jazz instrumental.

Presentará 'Do your dance' después de que, desde su primer concierto con La Orquesta de Duke Ellington, haya compartido escenario con Freddie Hubbard, Woody Shaw, Art Blakey & The Jazz Messengers o el mencionado Miles Davis.

Por su parte, Al Di Meola es un alumno destacado de la Berklee, virtuoso de la guitarra y un "pionero" en la fusión de las músicas del mundo, el rock y el jazz.

Ganador de un Grammy, ha colaborado con Frank Zappa, Jimmy Page, Stevie Wonder, Chick Corea, Paco De Lucía, Luciano Pavarotti, Paul Simon, Phil Collins, Santana, Steve Winwood, Herbie Hancock y muchas más. Su nuevo disco 'Opus', de influencias mediterráneas, revela esta nueva faceta intimista.