El PSOE pide al alcalde mayor control sobre la empresa concesionaria de la limpieza viaria

Domingo, 8 julio 2018

talavera de la reina

Toledo | El Dia

Gutiérrez ha recordado que este servicio nos cuesta cada año 4.220.000€, “una cantidad muy importante de dinero público, y el hecho de que no sea el propio Ayuntamiento el que gestione, no debe significar de ninguna manera que los gobernantes se eximan de responsabilidades, por lo que hay que fiscalizar el cumplimiento estricto del contrato por las concesionarias”.

En la actualidad, nose están cubriendo las bajas ni los permisos por vacaciones, “lo que obviamente repercute en la calidad del servicio, porque si hay menos trabajadores, no se llega a los mismos sitios ni en las mismas condiciones”.

Por otra parte, se han dejado de contratar los 30 trabajadores que cada año se contrataban precisamente para cubrir estos turnos, “lo que también es importante en una ciudad en la que estamos tan necesitados de empleo”.

Para el responsable socialista, no es de recibo que justamente cuando más quejas se están recibiendo sobre el aspecto que presentan nuestras calles y nuestras plazas en cuanto a limpieza se refiere, pueda haber menos trabajadores , “que aunque hagan correctamente su trabajo, no pueden estar en dos sitios a la vez.

Gutiérrez ha recordado que, en varias ocasiones, incluso en una moción presentada al Pleno, el Grupo Socialista ha pedido control y fiscalización de las empresas que prestan servicios externalizados, concretamente la Limpieza, a través de una comisión integrada por políticos, trabajadores, vecinos etc, “con el objetivo de conseguir el mejor resultado y la optimización del dinero que pagamos por el servicio, que es mucho”.