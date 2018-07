Rubén Barrios quiere que su Manzanares FS no se conforme con mantener la categoría

Martes, 10 julio 2018

Fútbol Sala: Segunda División

DEPORTES | El Día 08:25 |

El entrenador madrileño, procedente del CD Leganés FS, se muestra ilusionado de cara a la nueva temporada en la que el combinado manchego intentará luchar por disputar el Play Off de ascenso a la máxima categoría del Fútbol Sala nacional. Asegura que está ante “un nuevo reto en algo que me apasiona. Me siento muy halagado porque este Club tan exigente y con una afición tan numerosa y fiel deposite en mí la confianza de conducir su proyecto de cara a la próxima temporada”.