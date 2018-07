El PP considera "intolerable" el cierre de camas en los hospitales toledanos

Domingo, 8 julio 2018

política

Toledo | El Dia

Ha advertido que, una vez más, "la mayoría de los sindicatos representados en la Junta de Personal del Hospital Virgen de la Salud están denunciado el cierre indiscriminado de camas, la falta de sustitución de los profesionales y una imprevisión generalizada que provoca efectos en la atención sanitaria y, en definitiva, causa riesgo a la salud de los pacientes".

Una denuncia que, como ha explicado el diputado 'popular', se produce por segunda vez y pone de manifiesto "la falta de información del Gobierno de Castilla-La Mancha sobre los recortes adoptados para este verano en la atención sanitaria en todo el Complejo Hospitalario de Toledo, recortes que se vienen repitiendo desde que Page es presidente y gobierna con Podemos, quienes prometieron que no se iban a realizar", ha informado el PP en nota de prensa.

Para Velázquez "no se puede tolerar que en provincias como las de Castilla-La Mancha, eminentemente rurales, con una dispersión geográfica tan importante y una extensión de miles de kilómetros cuadrados, no haya médicos en los pueblos, como ya pasó el año pasado, causando efectos dramáticos en personas que no pudieron ser atendidas y tuvieron que desplazarse muchos kilómetros, con el riesgo para la salud que eso conlleva".

"Esto evidencia que a Page no le interesa nada la salud de los castellano-manchegos y miente de manera compulsiva en materia sanitaria", ha asegurado Velázquez, quien ha añadido que "el consejero de Sanidad hace mucho tiempo que debería haber dejado de serlo, porque ha demostrado que no está a la altura de la circunstancias, que le importa muy poco la salud de los castellano-manchegos y que lo único que les importa hasta mayo de 2019 es hacerse fotos, presentar nuevos anuncios y lanzar nuevos planes, vacíos como siempre de contenido, para hacer lo único que hace bien Page, que es engañar a los ciudadanos".

El parlamentario regional ha declarado que "desde el PP" dicen "basta ya a esa política de mentiras con la salud de los ciudadanos de la región". "Basta ya de tratar de engañar masivamente a los castellano-manchegos anunciando planes que no sirven para nada ni tienen financiación suficiente, y basta ya de un gobierno que no hace otra cosa que mentir en materia sanitaria y no quiere destinar el dinero de los presupuestos a contratar a más médicos y enfermeros para que se cubran todas las sustituciones y no se cierre ni una sola cama, evitando así que haya colapso en las urgencias".

"En lugar de eso, están dedicando ese dinero a contratar asesores, nuevos cargos públicos y meter a sus amiguetes en las empresas públicas, así como a autobombo y propaganda de Emiliano García-Page", ha manifestado Velázquez, quien ha calificado de "verdadera vergüenza" el actual gobierno de Podemos y PSOE en Castilla-La Mancha, "que está degradando hasta unos niveles nunca antes conocidos la sanidad pública de todos los castellano-manchegos".